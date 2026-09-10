Efectivos de la policía de Río Negro encontraron esta tarde un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la localidad de Lamarque, al noroeste de la provincia, y ahora los peritos forenses iniciaron las tareas para confirmar si se trata de Kevin Hernández, el joven desaparecido allí en febrero pasado.

El cadáver fue hallado en un cauce de agua cercano al cementerio de Lamarque, una pequeña localidad, perteneciente al departamento Avellaneda, que está ubicada a unos 300 kilómetros de Viedma, la capital provincial.

El estado del cuerpo revela que estuvo sumergido durante un largo tiempo, según los primeros indicios, razón por la cual resultaba imposible identificarlo a simple vista. En consecuencia, el equipo forense será el encargado de realizar los exámenes correspondientes.

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Kevin, de 26 años, desapareció el 22 de febrero de este año en Lamarque, y desde entonces es buscado intensamente por su familia y sus allegados; además, la policía local llevó a cabo una serie de allanamientos, aunque sin resultados positivos.