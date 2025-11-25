Momentos de tensión se vivieron en el Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca, de la provincia de Río Negro, tras una requisa a familiares y presos, quienes agredieron, tiraron piedras y hasta quemaron colchones en repudio al accionar policial.

El caos se desató este lunes cuando familiares de los internos protestaron frente al Penal II en repudio por el accionar de las autoridades del Servicio Penitenciario, lo que generó malestar dentro y fuera de la institución.

El parte difundido por el Ministerio de Seguridad provincial, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas , explica que en las últimas requisas se secuestraron estupefacientes y otros elementos que iban a ingresar a la cárcel, por lo que se incrementaron los procedimientos.

“Ese avance en los controles molestó a algunos sectores del penal y, este lunes, poco después del mediodía, ese malestar empeoró cuando un grupo de internos inició insultos, agresiones y se negó a regresar a sus sectores”, detalla el escrito.

El establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca.Foto: Agencia NA (Ministerio de Seguridad de Río negro)

Mientras eso ocurría, afuera del establecimiento “empezó a reunirse un grupo de personas que también se mostró hostil, lanzando piedras hacia el interior y prendiendo fuego cubierta”.

Familiares de los reclusos manifestaron que en el último tiempo las requisas resultan ser “humillantes” y que, pese a los reclamos, no recibieron respuestas.

Ante este escenario, se convocó al personal de turno, se reforzó la presencia en el perímetro y se cerró el ingreso de visitas como medida preventiva: “Se despejaron sectores, se trasladó a un grupo de internos a enfermería para mantenerlos a resguardo y se avanzó en un operativo pabellón por pabellón”.

Aun así, las autoridades remarcaron que durante el procedimiento algunos grupos colaboraron; mientras que otros ofrecieron resistencia con piedras, agua, lavandina e incluso con armas caseras preparadas para dificultar el ingreso del personal. En uno de los módulos aparecieron mantas y colchones encendidos, lo que obligó a intervenir de inmediato para evitar un incendio mayor.

Luego de varias horas de operativo, se completó el recuento, la verificación corporal de toda la población detenida y se confirmó que no se encontraron internos lesionados y se aseguraron todas las celdas. Además, se secuestraron los elementos contundentes utilizados durante la agresión.