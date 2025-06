La impactante secuencia comenzó cuando un hombre, que luego fue identificado como Franco Adrián Lautaro Flores, ingresó a la guardia del hospital Pedro Moguillansky.

Pero los especialistas constataron que no presentaba signos de epilepsia y, según el relato de los propios médicos, él mismo habría admitido que había consumido alcohol y estupefacientes.

De todas maneras, en el centro de salud decidieron estabilizarlo con hidratación intravenosa. Sin embargo, el hombre se arrancó la vía y escapó del hospital.

Unos minutos después, el hombre regresó al centro de salud rionegrino acompañado de su hermana y mantuvo una fuerte discusión con los médicos.

La situación se desmadró en cuestión de minutos y ambos comenzaron a golpear a los profesionales de la salud y al resto de las personas que estaban en el hospital.

Una de las cámaras de seguridad muestra el momento en que la hermana del paciente corrió por los pasillos del hospital a una médica para agredirla.

Ayer por la noche el Siarme llevo un paciente al hospital aparentemente con epilepsia que estaba tirado en la plaza, le hicieron análisis , una tomografía y lo dejaron en observación , acto seguido se arrancó la via y… pic.twitter.com/Oa9dcrnXA1 — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) June 2, 2025

Otro video muestra también como el hombre trató de pegarle a uno de los médicos y fue retenido por una mujer que estaba en el lugar.

La agresión fue tal, que los médicos resultaron con lesiones en los brazos, la cabeza y el rostro.

Según informaron medios locales, Flores fue el único que quedó demorado.

“Vamos a perseguir a quienes agredan a trabajadores de nuestros hospitales”, escribió en su cuenta personal de la red social X (exTwitter) y aseguró que el Ministerio de Salud de Río Negro se constituirá como querellante en la causa contra Flores.

Para el gobernador, se trata de una acción inadmisible: “No puede ser que quienes se atreven a agredir a nuestros enfermeros puedan atacar su integridad y retirarse como si nada hubiera pasado”.

Desde el hospital, por su parte, expresaron que la creciente cantidad de ataques afecta directamente la calidad de la atención.

Dramático testimonio

Sebastián fue uno de los enfermeros agredidos por la familia de Franco Adrián Lautaro Flores. En exclusiva con Mediodía Noticias contó detalles del hecho.

“El paciente nunca sintió una convulsión, creía sentir convulsiones. Después confesó que llevaba tres días bebiendo alcohol y otros estupefacientes, lo que generó esta reacción violenta", explicó.

El enfermero agregó que Flores “fue evaluado tres veces” y remarcó que en ninguna de esas oportunidades se corroboraron las convulsiones. “Una fue en la calle, la segunda fue en la guardia, donde se dio el alta por sus propios medios. Y ahí fue a la sala de espera y volvió a pedir ayuda”, detalló.

Sebastián comentó que entonces se acercó y le pidió “que se levantara porque no estaba convulsionando", lo que derivó en las brutales agresiones.

“Empecé a recibir amenazas y me retiré, pedí cobertura policial. Me pegaron en la cara, un rodillazo. Él y la hermana me pegaron en el cráneo y en la espalda. Por suerte fue sin pérdida de conocimiento", contó el enfermero.

El licenciado en enfermería se mostró indignado porque “la hermana del detenido agredió constantemente y la dejaron libre con la justificación de que no había lugar para mujeres".

En ese sentido, reclamó: “Es lamentable, tengo 14 años de experiencia y se ha vuelto moneda corriente que nos agredan verbal y físicamente, o que rompan las puertas del hospital”

“La sacamos barata. Las mayorías de las guardias de emergencia vivimos lo mismo, agresiones físicas y verbales constantes. Las guardias son lugares donde recibimos prioritariamente a los pacientes críticos. Nosotros trabajamos bien para tratar de salvarles la vida”, cerró.