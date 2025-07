En medio del temporal de nieve y viento que azotó el fin de semana a la región patagónica, un peón rural fue hallado con vida luego de haber permanecido más de cinco horas perdido en la nieve, expuesto a temperaturas extremas y en total soledad, en el paraje Lonco Vera, cerca de Mencué, en la provincia de Río Negro.

La víctima, Nahuel Vince, logró sobrevivir gracias al instinto y fidelidad de sus perros, que no lo abandonaron en ningún momento. “Anduve más de cinco horas caminando, me perdí en la nieve. La más alta me superaba las rodillas y el frío era insoportable. Sufrí hipotermia”, relató el peón en un audio difundido por el rescatista Carlos Vertiz.

Vince quedó atrapado en un descampado el sábado, en uno de los momentos más intensos del temporal. Desorientado, sin referencias visuales por la densa nevada, cayó al piso exhausto, pero fue entonces cuando ocurrió lo inesperado: sus perros se acurrucaron sobre él, proporcionándole el calor vital para resistir el frío extremo.

Según publicó el diario Río Negro, el hombre logró llegar a un cerro desde donde, con esfuerzo, consiguió una débil señal en su celular, lo que le permitió enviar un mensaje de auxilio. El primero en llegar a socorrerlo fue el dueño del campo donde trabajaba y se había extraviado.

Poco después, se sumó un vehículo de la Comisión de Fomento de Mencué, acompañado por personal de la Unidad Policial 60, quienes se desplazaron hasta el lugar sorteando caminos congelados y condiciones adversas. Finalmente, lograron ubicar a Vince, ya visiblemente afectado por el frío y la fatiga.

El peón rural estaba refugiado precariamente en una tapera, una construcción abandonada, en la que intentaba resguardarse del viento helado. “Se me pusieron arriba y me dieron calor, gracias a ellos la puedo contar”, expresó, profundamente agradecido por la lealtad de sus perros.

Puede interesarte

Una vez encontrado, una ambulancia arribó rápidamente al sitio para brindarle atención médica de urgencia. El equipo médico logró estabilizarlo y luego lo trasladó hasta el paraje Chasico, donde lo esperaba un móvil del hospital El Cuy para continuar con su tratamiento y derivación definitiva.

El episodio, que pudo haber terminado en tragedia, resalta tanto la valentía humana como la nobleza animal, en un contexto donde las condiciones meteorológicas no daban tregua.