El verano ya está en el aire y, con él, un operativo que no pasa desapercibido. La Policía Bonaerense decidió darle un giro inesperado a su clásico Operativo Sol (ahora "De sol a sol"), convirtiéndolo en una pieza musical que mezcla prevención, arte y un toque de nostalgia.

Sí, los patrulleros, los perros y las motos de la Bonaerense ahora tienen su propio soundtrack, y no es cualquier tema: se trata de una reversión de "Cuando calienta el sol", el bolero inmortalizado por Luis Miguel cuando todavía usaba trajes de baño que le permitían ufanarse de su cuerpo juvenil.

Córdoba también lo había hecho

Con esta movida, la fuerza se sube a una ola que otras policías ya surfeaban. Hace pocos días, Córdoba hizo lo suyo al ritmo del cuarteto, cantando sobre cinturones de seguridad y límites de velocidad.

Pero el toque bonaerense es otro: más romántico, casi cinematográfico, como si en lugar de protegerte, fueran a enamorarte mientras vigilan las playas, las sierras y hasta el Delta.

La letra, adaptada con precisión quirúrgica, destila un verano seguro:

"Operativo Sol, de playa en playa,

la policía va a estar cerca de ti.

Siempre recordá, cuando bebas no

conduzcas, usá casco, usá cinto. Oh, uh, oh..."

Una patrulla que canta mientras recorre la costa suena casi tan inverosímil como un Luis Miguel sin bronceado. Pero ahí está: jóvenes policías entonando versos afinados mientras las trompetas de la banda oficial resuenan como si estuviéramos viendo un spin-off de "La La Land" pero en Mar del Plata... y sin Ryan Gosling.

La elección del tema no es casual. "Cuando calienta el sol", escrita por Rafael Gastón Pérez en 1961, y popularizada por los cubanos 'Hermanos Rigual', fue un éxito en Europa antes de que "El Sol de México" la convirtiera en un ícono de los 80.

La Policía Bonaerense ha transformado el operativo de verano en una experiencia casi cinematográfica, mostrando que la seguridad no tiene por qué ser monótona, sino que también puede ser entretenida y pedagógica.