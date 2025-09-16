Un joven fue detenido tras intentar robarse cables de la línea de tren Mitre y todo el accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad. Las autoridades señalan que el sujeto pudo haber muerto electrocutado ante la maniobra con la que intentó quitarlos.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 15 de septiembre en la estación Empalme Maldonado de la línea Mitre, en Palermo, cuando personal de seguridad de la empresa logró disuadir el intento de robo de cables.

Conforme al parte al que accedió la agencia Noticias Argentinas, desde la torre móvil de seguridad, recientemente reubicada en dicha bifurcación, que cuenta con un domo con visión de 360 grados, “se detectó la presencia de un sospechoso caminando por zona de vías en dirección a la cabina de señales”.

Una vez que llegó al lugar, las imágenes muestran como comenzó a manipular los cables con intenciones de robarlo y en reiteradas oportunidades tiró de los mismos para arrancarlos, una maniobra que puso en riesgo su vida.

Las autoridades informaron que, por obras que se ejecutan en los ramales Mitre y Suárez, la vía se encontraba sin energía: “De lo contrario, tanto por tocar el tercer riel ubicado al costado de la vía, como por la forma en que manipuló los cables para robarlos, el ladrón podría haber muerto electrocutado”.

Desde el Centro de Monitoreo se dio aviso inmediato a personal de seguridad de Trenes Argentinos, que llegó al lugar y logró disuadir el hecho, evitando que se concrete el robo de cables.

El malviviente, de 24 años, fue retenido en el lugar hasta la llegada del personal de Policía Federal y luego fue trasladado a la comisaría del ferrocarril Mitre. Tras ser arrestado, se constató que no llegó a sustraer ni vandalizar bienes del tren.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo de Marcelo Martínez Di Giorgi.