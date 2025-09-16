Un hombre de 34 años fue detenido este martes de madrugada luego de protagonizar un robo en un geriátrico ubicado en Laprida al 1200, en pleno centro de Rosario.

Ocurrió alrededor de las 4 de la mañana cuando el sospechoso ingresó al establecimiento por una ventana, desde donde sustrajo un teléfono celular. Al escapar, dañó otra abertura utilizando una mesa del interior.

En la escena, los agentes hallaron además un par de lentes de sol marca Ray-Ban y un cuchillo tipo Tramontina. En paralelo, en Mendoza al 800, efectivos de la Brigada Motorizada detectaron un Toyota Corolla con las puertas abiertas. Su propietario, un vecino de 38 años, denunció la faltante de unos lentes de sol similares a los encontrados en el geriátrico.

Minutos después, en 1° de Mayo al 1300, los uniformados dieron con un hombre que respondía a la descripción aportada por testigos. Fue identificado como Alejandro Gustavo S., de 34 años, quien quedó registrado en las cámaras de seguridad del geriátrico en el momento del hecho.

Tras ser reconocido por la víctima y corroboradas las imágenes, el hombre fue aprehendido y trasladado a la seccional 2ª. Como parte del procedimiento, se secuestraron los lentes y el cuchillo.