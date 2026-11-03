Un policía que trabajaba como repartidor de delivery baleó a dos delincuentes que intentaron robarle la motocicleta en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. El enfrentamiento quedó registrado por una cámara de seguridad y los dos sospechosos terminaron hospitalizados con heridas de gravedad.

🚨 UN POLICÍA QUE TRABAJABA COMO DELIVERY BALEÓ A DOS LADRONES QUE INTENTARON ROBARLE LA MOTO Un efectivo policial que realizaba repartos de delivery en sus horas de servicio fue víctima de un intento de robo en Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. Dos delincuentes, de 16 y 28 años, lo interceptaron cuando había llegado a un domicilio para entregar un pedido y le sustrajeron la mochila, el celular y la motocicleta. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Cuando los asaltantes intentaban escapar con la moto, el policía extrajo su arma reglamentaria y efectuó 12 disparos, que alcanzaron a ambos sospechosos. Los jóvenes fueron trasladados al Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas en grave estado y con riesgo de vida. El efectivo resultó ileso. La Justicia descartó que alguno de los heridos haya fallecido y encomendó las pericias a Gendarmería Nacional para determinar cómo ocurrió el tiroteo. Por el momento, no se habían dispuesto medidas judiciales contra el policía. — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 2, 2026

El episodio ocurrió cuando el efectivo llegó a un domicilio para entregar un pedido. En ese momento, fue interceptado por dos jóvenes de 16 y 28 años, quienes le sustrajeron la mochila de reparto, el teléfono celular y la motocicleta.

Según la reconstrucción inicial, cuando los asaltantes intentaban escapar con el vehículo, el policía extrajo su arma reglamentaria y efectuó 12 disparos, varios de los cuales impactaron contra los sospechosos.

Los dos delincuentes quedaron internados en grave estado

Tras el tiroteo, los dos jóvenes fueron asistidos y trasladados al Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas, donde permanecían internados en grave estado y con riesgo de vida.

Por su parte, el efectivo policial resultó ileso durante el enfrentamiento.

Aunque inicialmente circularon versiones sobre la posible muerte de uno de los heridos, la Justicia descartó esa información y confirmó que ambos habían sobrevivido al episodio.

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La Justicia investiga el tiroteo

La secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes serán fundamentales para reconstruir las circunstancias en las que se produjeron los disparos.

En ese marco, la Justicia encomendó las pericias a Gendarmería Nacional, con el objetivo de determinar cómo ocurrió el enfrentamiento y analizar la actuación del efectivo.

Hasta el momento informado, no se habían dispuesto medidas judiciales contra el policía, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.