¡Robo frustrado en Pablo Nogués! Un policía que trabajaba como delivery baleó a dos delincuentes
Los sospechosos, de 16 y 28 años, fueron alcanzados por los disparos cuando intentaban escapar con la motocicleta del efectivo. Ambos permanecían internados en grave estado y el episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.
Un policía que trabajaba como repartidor de delivery baleó a dos delincuentes que intentaron robarle la motocicleta en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. El enfrentamiento quedó registrado por una cámara de seguridad y los dos sospechosos terminaron hospitalizados con heridas de gravedad.
El episodio ocurrió cuando el efectivo llegó a un domicilio para entregar un pedido. En ese momento, fue interceptado por dos jóvenes de 16 y 28 años, quienes le sustrajeron la mochila de reparto, el teléfono celular y la motocicleta.
Según la reconstrucción inicial, cuando los asaltantes intentaban escapar con el vehículo, el policía extrajo su arma reglamentaria y efectuó 12 disparos, varios de los cuales impactaron contra los sospechosos.
Los dos delincuentes quedaron internados en grave estado
Tras el tiroteo, los dos jóvenes fueron asistidos y trasladados al Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas, donde permanecían internados en grave estado y con riesgo de vida.
Por su parte, el efectivo policial resultó ileso durante el enfrentamiento.
Aunque inicialmente circularon versiones sobre la posible muerte de uno de los heridos, la Justicia descartó esa información y confirmó que ambos habían sobrevivido al episodio.
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La Justicia investiga el tiroteo
La secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes serán fundamentales para reconstruir las circunstancias en las que se produjeron los disparos.
En ese marco, la Justicia encomendó las pericias a Gendarmería Nacional, con el objetivo de determinar cómo ocurrió el enfrentamiento y analizar la actuación del efectivo.
Hasta el momento informado, no se habían dispuesto medidas judiciales contra el policía, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.