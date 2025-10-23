Eran las 2:10 de la madrugada de este jueves cuando una patrulla de la Comisaría 8ª acudió a un llamado de la Central de Emergencias 911 por la activación de una alarma comercial en General Paz 6700, esquina con avenida Galicia, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, donde motochorros atacaron un local comercial.

Al llegar, los uniformados encontraron la puerta de ingreso violentada y el vidrio del frente completamente roto. En el interior, el escenario dejaba en claro que los delincuentes habían actuado con precisión y rapidez.

El local afectado resultó ser la carnicería “El Alboroto”, un comercio tradicional de la zona. Poco después se presentó el encargado del lugar, un hombre de 52 años, quien explicó que había sido alertado minutos antes por la empresa de seguridad privada, encargada del sistema de alarmas.

Vandalismo en un comercio en Gral Paz y Galicia. Foto: Gentileza

Según su relato, a las 2:09 recibió una notificación por múltiples disparos de sensores de movimiento y apertura de puerta. Al revisar desde su teléfono las cámaras de seguridad, observó cómo dos sujetos llegaban en una moto tipo enduro y rompían la puerta principal.

Fueron directo a la caja

Las imágenes muestran que los intrusos no dudaron un segundo: tras ingresar, fueron directamente hacia una dependencia interna del inmueble donde, de manera oculta, se encontraba la caja registradora del comercio.

El modo de actuar de los delincuentes permite conjeturar que contaban con información valiosa y de inteligencia respecto a la disposición estratégica de los valores del local, según precisó hoy uno de los encargados de la pesquisa que se inició.

El comercio atacado por dos motochorros durante la madrugada. Foto: Gentileza

El propietario indicó que en su interior había una importante suma de pesos en efectivo. Todo ocurrió en cuestión de minutos, y los ladrones escaparon en la misma moto con la que habían llegado.

Investigación en marcha

Personal de la Comisaría 8ª tomó intervención en el hecho y dio aviso a las áreas investigativas correspondientes. Se están revisando las cámaras de seguridad del local y de la zona para intentar identificar a los autores del robo. Por el momento, no hay detenidos y el comerciante radicó la denuncia formal ante las autoridades.

Por la modalidad del hecho —la precisión con la que actuaron y el conocimiento del lugar donde se guardaba el dinero— los investigadores no descartan que los delincuentes tuvieran información previa. El caso quedó caratulado como “Robo consumado” y se investiga bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación.