Video
Robo piraña en Córdoba: caminaba con su hijo y fueron abordados por delincuentes
El hecho ocurrió en barrio Los Álamos, zona donde los vecinos denuncian que la ola de robos se ha vuelto insostenible.
Los delincuentes se llevaron la bicicleta de la mujer y las pertenencias del joven. El violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.
El brutal robo ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 17:45, en las calles de barrio Los Álamos, una zona donde los vecinos denuncian que la ola de robos se ha vuelto insostenible.
Según el relato de la víctima y el video que captó la cámara de seguridad, el ataque fue totalmente sorpresivo.
Puede interesarte
La mujer caminaba junto a su hijo mientras empujaba su bicicleta, cuando de repente fueron interceptados por ladrones que serían menores de edad y estaban armados.
En un violento asalto, típico de la modalidad “piraña” donde la víctima es rodeada por varios ladrones a la vez, los delincuentes le arrebataron la bicicleta, la billetera y el celular.
Puede interesarte
La velocidad del robo dejó a la madre y a su hijo en un estado de total shock e indefensión. Las imágenes registradas por una cámara de seguridad del barrio reflejan la crudeza del momento.