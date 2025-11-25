Los delincuentes se llevaron la bicicleta de la mujer y las pertenencias del joven. El violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.

El brutal robo ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 17:45, en las calles de barrio Los Álamos, una zona donde los vecinos denuncian que la ola de robos se ha vuelto insostenible.

Según el relato de la víctima y el video que captó la cámara de seguridad, el ataque fue totalmente sorpresivo.

La mujer caminaba junto a su hijo mientras empujaba su bicicleta, cuando de repente fueron interceptados por ladrones que serían menores de edad y estaban armados.

Un grupo de jóvenes realizaron un robo "piraña", en barrio Los Álamos, Córdoba.



cuatro delincuentes abordaron a una pareja y le sacaron la bicicleta, el celular y la billetera.



"Pegale un tiro", se escucha decirle a uno de ladrones.

En un violento asalto, típico de la modalidad “piraña” donde la víctima es rodeada por varios ladrones a la vez, los delincuentes le arrebataron la bicicleta, la billetera y el celular.

La velocidad del robo dejó a la madre y a su hijo en un estado de total shock e indefensión. Las imágenes registradas por una cámara de seguridad del barrio reflejan la crudeza del momento.