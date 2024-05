El ingreso de los familiares y amigos a la casa más famosa del país, sufrió su primera baja y se trata de Rocío Correa, la amiga de Furia. Al ir de invitada a un programa, Correa expresó su malestar por la cantidad de imágenes que se muestran de su amiga en situaciones de enojo o conflicto, lo que, a su parecer, la expone de manera negativa y la aleja de la realidad.

Durante el programa 'La noche de los ex de Gran Hermano', Rocío aprovechó la oportunidad para criticar duramente a la producción del reality por la forma en que se edita el programa. "Siento que hacen foco todo el tiempo en las puteadas que ella dice o en las agresiones...", sostuvo la mujer.

Luego, la amiga de Juliana, que fue eliminada, señaló molesta: "Estamos en un programa de televisión, en un juego y si vos discutís con alguien se va a ver. Miles de personas discuten en sus casas, puertas adentro, se han revoleado cosas". Y remarcó: "Entonces de repente hacen foco en todo eso y no muestran cosas divertidas. Ahora los familiares cuando entraron dijeron ‘che no puedo creer lo buena onda que es esta mina, los chistes que hace, me llevo bárbaro’".