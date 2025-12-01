Rocío Marengo estalló de furia por los trascendidos en torno a su internación en la última etapa del embarazo. Este viernes, se supo que había ingresado al Sanatorio Otamendi y que debía hacer reposo absoluto.

Tras algunas especulaciones que encendieron las alarmas, en las últimas horas, la artista compartió un recorte de una noticia en la que pedían una cadena de oración y linkeaban a la nota. Indignada, lanzó: “Me parece una barbaridad y una falta de respeto”.

Acto seguido, expresó molesta: “No quise hacer público mi estado para no preocupar a mi familia y amigos. Una vez que llega a la prensa que yo estaba en el Sanatorio, evitando justamente estos títulos espantosos, o que especulen y que digan cosas que no son, conté mi realidad para que no se alarme la gente que nos quiere”.

La furia de Rocío Marengo por los trascendidos en torno a su internación en la última etapa del embarazo (Foto: Instagram /marengorocio)

“Pero que me pongan este título, solamente para ganar visualizaciones, me parece un montón. Los infelices y pel... existen”, sentenció. Y aclaró: “Bebito y yo estamos bien. ¡Fin!”.

Rocío Marengo y Eduardo Fort esperan su primer hijo con mucha ilusión. (Foto: Instagram / marengorocio)

Qué dijo Rocío Marengo sobre su internación

Rocío Marengo está internada en el Sanatorio Otamendi. Así lo contó ella misma en las redes sociales, donde explicó que fue su obstetra quien le recomendó reposo absoluto para evitar contracciones y un parto prematuro.

“Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila. Serán unos días más y a casa a ultimar detalles para recibirlo con todo el amor”, comentó junto a una foto con Eduardo Fort, su pareja. Sin embargo, en las redes se generó un fuerte revuelo y la preocupación por el bebé fue en aumento, por lo que tuvo que hacer otro posteo con una aclaración.

Rocío Marengo se reportó desde el Sanatorio Otamendi. (Foto: instagram/marengorocio)

En otra publicación, Marengo hizo un primer plano de la panza y mientras le realizaban un ultrasonido aseguró: “¡Bebito impecable!”. El mensaje fue un gran alivio para sus seguidores, que desde hace años siguen de cerca su lucha por convertirse en mamá.

Semanas atrás, Rocío reveló que le habían detectado una acumulación de sangre en el útero. Esta noticia la llenó de miedos y angustia, y no se avergonzó al contar que le pide al bebé que le ddéuna señal —como una patadita— para saber que todo marcha viento en popa.