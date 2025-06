Rocío Marengo emocionó a todos al anunciar que, a sus 45 años, está esperando un bebé junto a Eduardo Fort tras varios intentos y tratamientos para conseguirlo. Ángel de Brito fue quien confirmó la información y reveló que esa fue la razón por la cual la mediática no se sumó a Bondi, como tenían planeado.

“Gracias por cuidarme”, le agradeció Marengo al conductor de LAM. "Fue duro, porque son muchos tropiezos, muchas piñas. Yo lo defino como piñas en la cara. Yo me di cuenta ahora, que estoy tan feliz, de que me empecé a entristecer. Yo no era la misma", confesó sobre el tratamiento de fertilidad al cual se sometió.

Además, reveló que hace cinco años que está en búsqueda de agrandar su familia: "Primero, la búsqueda fue de manera natural, después baja complejidad y después alta complejidad. Todos los meses me sacaba óvulos y eso se me hizo muy largo. Con el tratamiento me aferré mucho a la fe".

😍 ROCÍO MARENGO VA A SER MAMA POR PRIMERA VEZ



💬 "El recorrido fue duro. Fueron muchos tropiezos"

💬 "Busqué durante 5 años quedar embarazada"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/uLKWiETPIB — América TV (@AmericaTV) June 25, 2025

"Hoy que lo pasamos y ya con este final tan feliz, digo 'menos mal'. No fue lo que yo pensaba. El tratamiento es ir mil veces, hacerte ecografías, recibir medicación", se sinceró.

Ante los preparativos por la llegada de su bebé, la mediática confesó que ya tiene definido quienes serán los padrinos: “Feli el sobrino de Edu se anotó primero para ser padrino, y Martita sería la madrina, mi gran compañera de tratamiento”.

Ángel de Brito remarcó la buena relación entre Marengo y la hija de Ricardo Fort: “Ella me dijo que te quiere mucho”.

"Con Martita somos muy compañeras, se dio natural, pegamos onda y tenemos una relación muy linda. En este momento del tratamiento conté con ella, y era difícil compartirlo por qué era muy íntimo", destacó Marengo.