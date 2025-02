Rocío Oliva, la ex mujer de Diego Maradona, parece haber encontrado nuevo amor. Los rumores sobre el nuevo romance de Oliva comenzaron a circular a fines de 2024 luego de ser vista muy cerca de un ex jugador de Rosario Central en un boliche porteño. Finalmente este martes, la mediática publicó en sus historias de Instagram una foto donde no sólo confirma el romance sino que también anuncia su compromiso.

Si bien en la imagen publicada por la formadora de jugadoras juveniles no se puede ver la cara de su prometido, los rumores confirman que se trata de Néstor Ortigoza. Detalle no menor ya que el vocal de San Lorenzo se encuentra en el ojo mediático y futbolístico tras ser denunciado por su ex mujer Lucila Cassiau por violencia de género.

Los rumores de romance fueron confirmados ya que tiempo después de ser vistos a los besos en el boliche porteño, comenzó a circular una foto de la pareja en una visita a la ciudad de Rosario. Oliva y el ex futbolista de Rosario Central posaron en el reconocido restaurante Rock&Fellers, ubicado en el Hotel Savoy en el microcentro rosarino, junto a otra pareja, en lo que parecía ser una cita doble.

Rocío Oliva junto a Nestor Ortigoza en la ciudad de Rosario

El anuncio del compromiso

Tras los rumores y las imágenes que comprueban el romance, la ex mujer de Diego Maradona, aclaró las dudas y publicó vía historias de Instagram una foto donde anunció su compromiso con Néstor Ortigoza.

“Este 2025 es nuestro”, escribió Oliva junto a una imagen donde se pueden ver dos manos y un anillo de compromiso.

Rocio Oliva anuncia su compromiso a través de sus historias de Instagram

La causa de violencia de genero de Néstor Ortigoza

A mediados del año pasado, en medio de una separación escandalosa, Néstor Ortigoza y su ex pareja Lucila Cassiau se habían denunciado mutuamente bajo la causa de “lesiones agravadas” ante la Fiscalía de Género de Ezeiza, producto de una relación sentimental totalmente rota con actos violentos, presuntamente, de ambas partes.

A los pocos días se viralizaron una serie de videos en donde se podía ver al ex jugador de Rosario Central y San Lorenzo, agrediendo físicamente a Cassiau. En los videos se podía ver como el futbolista le daba un golpe y la tiraba al suelo a su ex mujer. Según la denuncia, no se trataba de un caso aislado sino de situaciones que sucedieron en reiteradas ocasiones.

Luego de la viralización de los videos, Cassiau dio su palabra en una entrevista y comentó, “Tengo miedo, me apuñalaron las ruedas del auto. El miedo es real, está acá”. Luego agregó: “Nada lo frena. Presenté pruebas, y ya tiene una condena por amenazar con un arma. Estoy muerta en vida. No saben lo que es vivir así. Que se cure y deje de arruinar la vida de sus hijos”.