Este miércoles 3 de diciembre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil en una íntima ceremonia, rodeados del cariño de sus seres más cercanos y con la tierna presencia de Rufina, la hija del actor con la China Suárez. Pese a la naturaleza reservada del evento, la pareja no quiso dejar a sus seguidores afuera de la felicidad y decidió compartir en redes sociales instantáneas absolutamente emotivas de los momentos que definieron el día en que sellaron su amor.

“03-12-25. Civil. Rodeados de amor”, detalla el texto con el que ambos presentaron su unión ante el mundo. Las imágenes publicadas son un testimonio fiel de la alegría visible e irrefrenable que reinó en la jornada. Vestidos de blanco, ambos firmaron la libreta matrimonial fundidos en un beso espontáneo, rodeados por el aplauso y sonrisa de sus allegados y acompañados en primera fila por Rufina, que aparece en las imágenes entre la emoción y la ternura.

En una de las fotografías que rápidamente se expandió entre los fanáticos, la familia más cercana se reúne en la típica postal del flamante matrimonio: Cabré y Pardo, de la mano y con trajes blancos sencillos pero sofisticados, son abrazados por Rufina, de vestido también blanco y peinado juvenil, los tres sonriendo con una naturalidad que impresiona. El amor de padre e hija, la complicidad entre los tres y el ambiente de fiesta se respiran en cada gesto.

Afuera del Registro Civil, la pareja fue recibida por la clásica lluvia de arroz. La fotografía del beso, en la que Nicolás y Rocío sellan la unión entre aplausos y congratulaciones, capta a la perfección el instante en que el trámite se vuelve rito, y el rito, alegría compartida. Las palmas entrechocadas de los invitados, las sonrisas amplias y algún que otro toque de nerviosismo en los rostros, lo cuentan todo.

El álbum que la pareja eligió difundir revela, también, la importancia de la familia extendida en el gran día. Una tercera fotografía muestra a Rocío posando junto a su ahora esposo, mientras los flanquean sus padres, Miguel Pardo y Alicia Bollo. Todos los cuerpos próximos, los abrazos que no se sueltan ni para la foto, la complicidad generacional, la sensación de un momento único e irrepetible.

El telón de fondo de verde césped y árboles suaves, junto a la luz vespertina de Buenos Aires, funciona como escenario silencioso de una familia que celebra mucho más que un simple trámite. Es la certeza de un proyecto que se consolida acompañado por la mirada orgullosa y contenida de los padres.

El broche de imágenes lo da un retrato aún más íntimo de la flamante pareja: Cabré y Pardo se miran a centímetros, apenas separados por las manos que se enlazan en el rostro del otro. Ríen, ojos chispeantes, sin poder ocultar la descarga de emociones. La felicidad, suspendida un segundo en el aire, parece posible de tocar.

Todo el registro gráfico y textual que comparten da cuenta de una celebración pequeña en asistentes, pero inmensa en sentimientos. En la mesa del civil quedó la libreta rubricada; en las redes, la frase que eligieron para titular el álbum: “Rodeados de amor”. Y entre las imágenes, el secreto a voces de una pareja que apostó por lo esencial, por la familia, por la alegría compartida en comunidad.

Estas imágenes aparecen apenas horas antes de la gran fiesta que los reunirá este sábado 6 de diciembre en una exclusiva estancia del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, donde se extenderá en espíritu durante todo el domingo y lunes, días reservados para el descanso y el disfrute familiar, con capacidad para hospedar hasta 28 personas,

Allí, Cabré lucirá un traje diseñado por Daniel Casalnovo, mientras que Pardo eligió confiar su vestido a la diseñadora Ana Pugliese. Todo está planificado para que la intimidad del entorno se multiplique en recuerdos imborrables para el flamante matrimonio y sus seres más próximos.

Detrás de cada uno de estos detalles se esconde una historia de amor tan fulgurante como genuina. Rocío -actriz, bailarina y directora teatral- y Nicolás se conocieron en el verano de 2024, cuando ambos coincidieron en Carlos Paz: él participaba en la temporada teatral con Los mosqueteros del rey, y ella protagonizaba además de producir el espectáculo Pabellón Tornú. Fue un primer cruce fugaz en un evento, pero bastó para que ambos quedaran “flechados”. La conversación fluyó hasta altas horas de la noche, entre risas y complicidad, y fueron casi los últimos en abandonar el lugar.

En las semanas siguientes, la pareja se dejó ver en bares y cenas posteriores a las funciones. De regreso a Buenos Aires, la conexión creció sin pausa: decidieron convivir y empezar a construir un futuro inmediato. El compromiso llegó durante un viaje soñado a Punta Cana, otro hito que sumaron sin miedo a los tiempos, al abrazar el vértigo propio de los romances verdaderos.

No tardaron en soñar juntos: el casamiento fue conversación recurrente desde el inicio y hoy ya es realidad, tanto sobre las planillas oficiales como en la agenda de celebraciones que vivirán en los próximos días. La fiesta del sábado será punto de encuentro de familiares, amigos y afectos, y la propia estancia se vestirá de hogar para esos privilegiados que también compartirán las sobremesas y la alegría del nuevo matrimonio.

Este verano incluso será testigo de un proyecto compartido también en lo artístico: Nicolás Cabré y Rocío Pardo co-dirigirán en Carlos Paz la obra “Ni media palabra”, que el actor protagonizará a la par de Mariano Martínez y el Bicho Gómez. Una unión que trasciende las etiquetas y se plasma tanto sobre la escena como en la intimidad de lo cotidiano.

¿Qué queda ahora, cuando la historia parece recién comenzar? El brillo en los ojos de los protagonistas, los besos detenidos ante la cámara, las manos enlazadas frente a la libreta civil, y la promesa de festejar durante tres días en el mejor rincón de Córdoba, marcan la certeza de que, en ocasiones, el amor sí acelera y salta todos los pronósticos.

La felicidad es aquí y ahora, rodeada de amor y a punto de celebrarse una vez más, con quienes —para ellos— realmente importan.