A más de un año de su mediática ruptura con Tini Stoessel, Rodrigo De Paul sigue reflexionando sobre su historia con la cantante y los conflictos que rodearon su relación. En una reciente entrevista, el futbolista de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid expresó su arrepentimiento y reconoció que pudo haber manejado mejor la situación.

El romance entre De Paul y Stoessel estuvo marcado por la polémica, ya que se especuló que el jugador había engañado a Camila Homs, su expareja y madre de sus hijos, antes de oficializar su noviazgo con la artista. Con el paso del tiempo, el mediocampista hizo una autocrítica sobre cómo manejó la exposición mediática de su separación y el impacto que esto tuvo en su relación con Tini.

En una entrevista con Alejandro "Pollo" Álvarez, De Paul reveló que muchas veces se ha arrepentido de sus decisiones. "Siempre te dicen que no hay que arrepentirse porque todo te enseña, pero yo sí me arrepiento", confesó. Además, recordó una conversación con el periodista sobre un audio que nunca llegó a hacerse público y que, según él, habría evitado muchos malentendidos. "Me hubiese ahorrado tantas boludeces que salieron", reconoció.

Pese a las controversias del pasado, el futbolista aseguró que hoy se encuentra en un buen momento personal y que ha logrado cerrar esa etapa de su vida. En los últimos meses, incluso, se lo ha vinculado sentimentalmente con una influencer española. "Ahora estoy bien, ya pasaron muchos años", afirmó, dejando en claro que ha aprendido de sus errores y sigue adelante.