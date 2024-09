Varios jugadores de la Selección Argentina arribaron al país para ponerse a las órdenes de Lionel Scaloni, en la previa a los encuentros contra Chile y Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Uno de ellos, Rodrigo De Paul, quien dialogó con la prensa y se refirió a la chance de ser capitán ante las ausencias de Lionel Messi (por lesión) y de Ángel Di María (se retiró del conjunto nacional).

"Siempre digo que ocupo el rol que me dan. Ya son muchos años. Me siento un jugador importante de esta Selección. Es lo único que puedo decir. Después, sabemos que la cinta es de Leo. Quien la tenga que llevar será circunstancial porque el capitán de esta Selección es él", expresó el mediocampista, uno de los referentes de la Albiceleste en los últimos años.

“La cinta de capitán es de Leo pero me siento un jugador referente y se me toca ser capitán será un orgullo”.



🎙️Rodrigo De Paul🇦🇷, en su llegada al país.



pic.twitter.com/TBa3ysUxdG — Fulbo las 24 hs🎙✍🏻 (@fulbolas24hs) September 1, 2024

Habitualmente, ante la ausencia de Messi, la cinta la heredaba Ángel Di María, quien se retiró de la Selección Argentina con la coronación en la Copa América. Detrás de ellos, Nicolás Otamendi también tuvo su oportunidad (contra Paraguay, por Eliminatorias en 2023). Sin embargo, el zaguero del Benfica quedó como suplente de Lisandro Martínez desde el certamen continental y podría ocupar un lugar en el banco frente a Chile el jueves en el Monumental. De esta manera, aún es una incógnita quién será el capitán del conjunto nacional en esta doble fecha de Eliminatorias. ¿Tendrá su oportunidad De Paul?

Rodrigo De Paul se refirió a la llegada de Julián Álvarez al Atlético de Madrid, uno de los grandes bombazos del mercado de pases en Europa. "Es una adaptación que él tiene que cumplir, pero con grandes expectativas. El club hizo un esfuerzo muy grande porque la Araña esté con nosotros. Es uno de los mejores delanteros del mundo. Cuando a esa clase de jugadores los tenés de tu lado, siempre es mejor", expresó.

De Paul y la chance de regresar a Racing en un futuro

Rodrigo De Paul prefirió ser cauteloso sobre la chance de regresar a Racing en un futuro. "Creo que todavía soy joven. Quiero disfrutar de lo que me queda de mi fútbol, en la Selección y las cosas importantes que tenemos. Estoy en un grandísimo club, uno de los más grandes del mundo. Disfruto de todo eso", se limitó a decir. Y añadió: "Intento no pensar más allá. Sé que la carrera que estoy haciendo no es fácil. Para lograr todo lo que lleva eso, mi mentalidad tiene que estar puesta en el día a día".