De manera sorpresiva, Rodrigo De Paul anunció en sus redes sociales que lanzará una docuserie sobre su vida. Esta producción fue realizada bajo su mirada y, además, contará con la presencia de su familia y varios miembros de la Scaloneta, quienes darán su testimonio no sólo sobre el campeonato del mundo, sino sobre el jugador en general.

Rodrigo De Paul, durante su anuncio, confirmó que viene trabajando en este proyecto hace tiempo y que, además, cuenta con la ayuda de Francisco Stoessel, el hermano de Tini y quien se convierte en el productor ejecutivo de esta producción. “Esto surgió un poco también por contar mi vida, por desactivar un par de pavadas que se dijeron a lo largo de mi carrera, de mi vida personal y de todo lo que viví. También para dar un punto de vista de quién soy yo”, explicó De Paul durante una entrevista con Lizardo Ponce en Rumis.

Además, durante la entrevista, también agregó: “Quiero que me conozcan en profundidad y creo que la gente merece eso. Entiendo mi imagen controversial y lo entiendo porque yo soy blanco o negro. Por cómo me visto, cómo hablo, por mi vida en general, no paso desapercibido. A través de eso la gente piensa cosas que no son reales y lo hago por mí”.

Asimismo, en medio de sus declaraciones, De Paul confesó haber sufrido por ver a su mamá tan conmovida por las cosas que se decían sobre él. “Por cosas de mi vida, sumamente injustas, la vi sufrir mucho a mi mamá. Y eso no es que no me lo voy a perdonar yo, porque yo al final podría haber hecho las cosas diferentes, pero sé quién hizo las cosas y con qué intención. Y para mí ahí es una puerta totalmente cerrada, en la que yo nunca voy a perdonar eso", afirmó.

"Porque al final yo no soy quién para hacer sufrir a mi mamá. Sí puedo entender que ella como madre sufra por lo que le está pasando a un hijo o se ponga nerviosa en los partidos. A ella le encanta venir a verme, pero hubo un momento en que yo la vi sufrir. Y era esto que decía antes, a veces de morderse la lengua, de no poder contar cosas que eran muy claras y siempre por intentar no meterse, por intentar priorizar un montón de cosas... Yo eso no lo perdono”, destacó también.