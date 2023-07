Rodrigo De Paul dejó a más de uno con la boca abierta en las últimas horas, tras hablar de Lionel Messi.

Rodrigo De Paul dejó a más de uno con la boca abierta en las últimas horas, tras hablar de Lionel Messi. El mediocampista argentino tuvo una entrevista para la serie “Llave a la Eternidad”, sitio en el que no se guardó nada y soltó varias frases interesantes. Dejó en claro lo que es el capitán de la Selección Argentina para él y sus compañeros, como también lo que fue consagrarse en Qatar 2022.

Al principio, De Paul señaló: “Hubo noches en las que me puse a llorar. Estaba en la habitación con Nico (Otamendi) y lloraba, pero no de angustia ni nada, muchas veces de felicidad. Pero necesitás descargarte. Otros no lloran o se descargan jugando a algo. Eran pequeños puntos para no perder el eje o equilibrio. Antes del debut me acuerdo estar muy nervioso. Con Scaloni tengo una relación muy fuerte y si tiene que cagar a pedos a alguien, es a mí”.

“Hablábamos de todos los escenarios posibles y yo le decía ‘boludo, nuestro Mundial puede durar cinco días si no le ganamos a México’. Yo había sacado entradas hasta la final, imaginate la confianza que tenía. Pero Leo siempre habló desde el lugar que contra México no nos íbamos a ir del Mundial. ‘No va a ser el último partido’, decía. No sé si de negación o inconsciencia, pero podía ser el último partido de él en Mundiales. Siempre habló con mucha confianza y lo transmite. Cuando el 10 habla así…”, reconoció Rodrigo.

Su relación con Messi

Por otro lado, el “Motorcito” de la “Scaloneta” enfatizó: “Leo tiene magnetismo, te lleva a mirarlo, escucharlo y hacer silencio. Si yo cuento alguna anécdota acá, atrás de cámara hablan de otra cosa, pero si Leo se pone a contar cualquier gilada, lo tenés que escuchar y se concentra todo en él. Nos tomábamos la mañana, había un lugar donde había pasto, nos descalzábamos y decíamos que íbamos a agarrar buena energía ahí. Poníamos música y una ronda de mates. Estábamos un rato ahí y volvíamos a la pieza. Eran pequeñas cositas que nos gustaban”.

“En lo primero que pensé cuando el penal de Montiel entró fue en Leo. Me di cuenta por todo lo que había pasado. Al ser una de las personas más importantes del mundo del fútbol, cuando Argentina quedaba afuera de los Mundiales era la cara de la derrota. ¿Qué le diría? Le agradecería por ser quien es conmigo. La confianza que tiene conmigo para mí pasó todo tipo de barrera. Lo considero un amigo, lo quiero un montón”, sentenció Rodrigo De Paul.