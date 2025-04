Un incendio ocurrido la madrugada de este lunes en un distribuidor de Tesla en las afueras de Roma destruyó al menos 17 vehículos eléctricos (VE) y causó daños en parte de la estructura del concesionario. El fuego, que comenzó alrededor de las 4:30 a.m. hora local (02:30 GMT), fue rápidamente contenido por los bomberos, pero los daños fueron significativos.

Según informaron las autoridades locales, la brigada de bomberos de Roma ha iniciado una investigación sobre el incidente. Aunque aún no se ha determinado la causa exacta del incendio, un portavoz de los bomberos no descartó la posibilidad de que se trate de un incendio provocado. "No podemos descartar ninguna posibilidad en esta etapa, incluyendo un incendio intencional", indicó el portavoz.

Las autoridades están revisando las imágenes de al menos siete cámaras de vigilancia cercanas para obtener más evidencia. Mientras tanto, medios locales especulan que el fuego podría estar relacionado con un ataque intencional o con protestas de grupos anarquistas.

Este incidente se produce poco después de un ataque similar en Alemania, cuando el 5 de marzo un grupo ecologista extremista conocido como el "Grupo Volcán" se atribuyó la responsabilidad de un ataque incendiario en una estación de transformadores eléctricos de la gigafábrica de Tesla en Berlín. Ese ataque provocó un apagón masivo y forzó la evacuación de los empleados de la fábrica.

Elon Musk, CEO de Tesla, ha estado en el centro de la atención mediática en Europa, especialmente después de expresar públicamente su apoyo al partido de extrema derecha alemán AFD, lo que ha incrementado la controversia en torno a su figura, así como sus relaciones con figuras políticas internacionales.