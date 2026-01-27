Las especulaciones llegaron a su fin. Ángela Torres y Marcos Giles, fueron captados en un video viral durante una edición de La Bresh en una actitud más que cariñosa.

Las imágenes muestran al exfutbolista e influencer de 29 años y a la cantante y actriz en un momento íntimo en el área VIP de la famosa fiesta, conversando al oído, bailando muy cerca y protagonizando besos y caricias que no dejan lugar a dudas sobre su romance.

Marcos Giles, oriundo de La Plata e hincha de Boca Juniors, se ha convertido en una de las figuras más populares del streaming argentino, con participaciones en programas como “Algo va a picar” de Luzu TV y Vorterix.

El tiktoker acumula más de 900 mil seguidores en Instagram y 11 millones de likes en TikTok, donde se ganó el apodo de “El Mito” por sus videos virales. Su relación con Ángela había generado rumores durante meses, especialmente tras el coqueteo público que mantienen en redes sociales.

En el video, que dura aproximadamente 27 segundos, se ve a la pareja completamente cómoda y enamorada. Ángela luce un mini vestido floral y anteojos de sol, mientras que Marcos viste una remera blanca sin mangas y pantalones caqui.

La química entre ambos es innegable: él se inclina constantemente hacia ella, comparten risas y su lenguaje corporal refleja una conexión especial que va mucho más allá de la amistad. El entorno de luces de neón rosadas y la atmósfera vibrante de La Bresh sirvieron como el escenario perfecto para este destape romántico.