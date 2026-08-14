El reality show más visto de la televisión argentina siguió generando historias mucho después de que se apagaron las cámaras. Esta vez, dos exparticipantes de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) pusieron en pausa los rumores que venían circulando desde hacía semanas y decidieron dar la cara: Nick Sícaro y Lolo Poggio confirmaron que estaban en pareja, y lo hicieron en vivo y en directo.

La escena ocurrió durante una emisión del programa de streaming Todo lo Contrario (Streams Telefe), donde los compañeros del ciclo —Boffe GP, Caro Trippar, Leandro Saifir y Ulises Apóstolo— les preguntaron por su presente sentimental: “¿Están enamorados?”, consultaron sin rodeos. La respuesta, también llegó de manera directaa: ambos dijeron que sí, al mismo tiempo, y el panel festejó a los gritos.

La confirmación llegó apenas dos meses después de que Sícaro anunciara su separación de Daniela Celis, a mediados de junio, luego de un breve período de relación. Pero la historia entre Nick y Lolo, según contaron ambos, había empezado mucho antes: en la casa más famosa del país, durante su paso por Gran Hermano: Generación Dorada.

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Fue Lolo quien se animó a contar los detalles de los comienzos. Su relato sorprendió: “Él ya me había gustado ahí. Pero después yo salí y había otra situación. Y yo recontra respeto esas cosas y no sucedió nada más”, explicó, dejando en claro que el vínculo no avanzó mientras Nick estaba en pareja con Celis.

Nick completó el cuadro con su propia versión. Contó que la conexión fue inmediata pero que el contexto del reality lo complicó todo: “Yo estuve ahí por tres semanas y fueron re intensas. Yo desde la primera semana sentí una conexión, y que fue mutuo. Pero era algo muy difícil considerando las cámaras y todo lo demás, poder avanzar. Y, a medida que avanzaban los días, me costaba un montón porque yo quería compartir con ella”,

Nick y Lolo Poggio de #GranHermano confirmaron en #TodoLoContrario que están enamorados y comenzando una relación. pic.twitter.com/DY5NGSD775 — emi (@eeemiliano) August 12, 2026

La salida de la casa tampoco fue sencilla para él. “Y después salí de la casa y pasaron cosas. Porque ella se quedó adentro de la casa y eso, a mí me dolió un montón: irme y que ella se quedara ahí”, reconoció Sicaro, en referencia al momento en que abandonó el reality y Lolo continuó en competencia.

Fue recién cuando ambos estuvieron afuera que la historia tomó otro rumbo y se animaron a dar un paso más. El romance que no había podido prosperar dentro de la casa encontró su momento una vez que las cámaras dejaron de estar presentes.

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La noticia, sin embargo, no cayó bien en todos lados. El motivo era evidente: Lolo es hermana de Juli Poggio, mejor amiga de Celis desde que ambas coincidieron en Gran Hermano 2022, edición con la que el reality volvió a la pantalla chica. Un vínculo tan estrecho que Julieta es madrina de una de las hijas de Celis con Thiago Medina.

Las redes no tardaron en reaccionar a esta confirmación amorosa. En X, los mensajes se multiplicaron: “Pestañela viendo que la hermana de la mejor amiga le sacó el chongo”; “El ex de Daniela saliendo con la hermana de su mejor amiga. Por mucho menos se enojaron con Romina (Uhrig)”; “Él se me hace que se cuelga de las mujeres, lo hizo con Pestañela”; “Con razón pestañela estaba a las indirectas en la entrevista con la tía sebi”; “Julieta poggio no era la q criticaba a China por Tatiana?? ahora su hermana esta con el ex de su mejor amiga”; “tienen 15 años de diferencia, cuando ella nació él tenía 15…“; ”¿Él no tiene como 32 y ella 18?“, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios quienes, por lo visto, no avalan esta historia de amor.