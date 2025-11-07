Gimena Accardi volvió a ocupar el centro de la escena mediática luego de compartir una foto que despertó sospechas de un nuevo romance.

En sus historias de Instagram, la actriz se mostró acompañada por un hombre con quien parecía tener una relación cercana, y la imagen no tardó en viralizarse entre sus seguidores.

La publicación original fue realizada por la cineasta Agus Navarro y luego reposteada por Accardi. En la postal se la ve recostada en un sillón, relajada y sonriente, mientras su acompañante, Seven Keyne —vestido completamente de negro y con una gorra que oculta parte de su rostro— se ubica junto a ella.

Gimena Accardi y Seven Keyne.Fotografía: redes sociales.

La mirada cómplice entre ambos fue suficiente para que en redes comenzaran a circular versiones sobre un posible vínculo sentimental.

Aunque ninguno de los dos habló públicamente del tema, la aparición de esta foto se da en un contexto particular, ya que llega poco después de que Nicolás Vázquez confirmara su relación con su compañera de elenco de Rocky, Dai Fernández.

Hasta el momento, Gimena Accardi no realizó declaraciones oficiales, aunque mantiene una presencia activa en redes sociales donde suele compartir momentos de su vida cotidiana, proyectos laborales y reflexiones personales.

La postal, cargada de naturalidad y ternura, bastó para que muchos se preguntaran si el corazón de la actriz volvió a abrirse al amor, marcando una nueva página en su historia personal.