El mundo del espectáculo se vio sacudido este lunes por una versión que vincula sentimentalmente a dos figuras de altísimo perfil: Griselda Siciliani y Dante Spinetta. La actriz, que atraviesa un gran presente profesional sobre las tablas, estaría iniciando una relación con el referente del funk y el hip hop local, manteniendo hasta ahora un hermetismo casi total.

Encuentros a la salida del teatro

La noticia estalló tras conocerse que los encuentros entre ambos no serían ocasionales. Según versiones que circularon en las últimas horas, Dante Spinetta habría sido visto en varias oportunidades en las inmediaciones del teatro donde Siciliani protagoniza su actual obra.

El músico la esperaría puntualmente al finalizar la función para retirarse juntos, evitando en lo posible el contacto con la prensa apostada en la zona. "Él va a verla cuando sale del teatro", confiaron fuentes cercanas al entorno de los artistas, confirmando que la frecuencia de estas visitas ya despertó la curiosidad de sus propios compañeros de elenco.

Un vínculo que crece en reserva

Si bien ambos mantienen un perfil bajo respecto a su vida privada —Siciliani tras su separación de Adrián Suar y sus breves romances posteriores, y Spinetta tras sus últimas relaciones públicas—, la química entre ambos parece haber trascendido la amistad.

Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas ha utilizado sus redes sociales para confirmar o desmentir el vínculo. Sin embargo, los allegados aseguran que el interés es mutuo y que se encuentran en una etapa de "conocerse" sin las presiones de las etiquetas oficiales, aunque la evidencia de los encuentros nocturnos en el centro porteño parece hablar por sí sola.

Griselda Siciliani se encuentra actualmente enfocada en su labor teatral, cosechando elogios de la crítica especializada. Por su parte, Dante Spinetta sigue consolidando su carrera solista tras el éxito de sus últimos trabajos discográficos. Este cruce de mundos —el de la actuación y el de la música— suma un nuevo capítulo a las parejas más comentadas de la temporada 2026.

La actriz no emitió opinión sobre el estado de salud de su ex.

El alta y la salud de Luciano Castro

Este lunes, Luciano Castro recibió el alta ambulatoria, y la prensa fue inmediatamente en busca de la protagonista de Envidiosa. “Yo no hablo de nada de intimidades ni de mi vida privada, así que besos para todos y adiós”, expresó terminante desde un auto cuando la abordaron las cámaras de Intrusos (América).

Acto seguido, cuando le preguntaron por la internación y su vínculo con Luciano, ella insistió: “Muchas gracias, ya tengo que irme. No hablo de nada de eso”.