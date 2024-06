Romina Uhrig, la ex participante de la edición 2022 de Gran Hermano, comenzará una nueva etapa en su vida al debutar en el ambiente teatral. La joven de 36 años firmó esta semana para ser parte de “Toy sin plata”, una obra encabezada por dos grandes del teatro argentino: Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti.

A menos de un mes del gran estreno, que será el 8 de julio en el teatro Astral, Romina dialogó con Revista Gente y contó cómo se siente ante esta gran oportunidad, el tiempo que lleva preparándose y el trasfondo de esta propuesta de trabajo.

“Estoy muy feliz, pero muy muy nerviosa también. Siempre quise hacer esto, desde que era muy chiquita. Lo conté cuando ingresé a la casa de Gran Hermano hace un año y medio. Me acuerdo de que siendo niña veía Chiquititas en Telefe y me imaginaba en la tele, haciendo teatro. Es un sueño desde entonces”, confesó Romina, dejando en claro sus deseos de hacer carrera en el ámbito teatral.

-¿Cómo te venis preparando para este nuevo desafío?

-Hace un año empecé a estudiar teatro con Pablo Comelli, apenas salí de la casa, hace un añito y pico. La verdad me encanta, lo disfruto muchísimo. De todas formas, estoy con muchos nervios. No pasó tanto tiempo desde que empecé a estudiar teatro. Es más, sigo estudiando, pero ya ir a la calle Corrientes con estos dos grosos es un montón. Estoy muy agradecida a Nito y a Cherutti por tenerme en cuenta.



En el mismo video en que se la ve a Romina firmando para ser parte de esta obra de teatro que estrena en julio, anunciaron también la participación de la actriz y ex vedette, Adriana Brodsky, y de Tamara Bella. También será parte de la obra el grupo de folklore, tango y flamenco, Pampas Bravas.

En medio de la charla, Romina se sinceró sobre la mezcla de sentimientos que tiene ante este desafío: “Son emociones de todo tipo, miedo, alegría, de todo y a la vez un desafío enorme, de ser todo nuevo, de ser mi primera vez. Estar en las tablas y con gente con tanta trayectoria, lo vivo también como una responsabilidad enorme, de estar a la altura. Ojalá lo pueda lograr y poder romperla en esto que amo y que siempre lo soñé”.

-¿Cómo fue ese primer diálogo para formar parte de la obra?

- Me llamó Guliano, que es el productor, me dijo más o menos de qué se trataba la propuesta, nos reunimos, tomamos un café y ahí me detalló bien todo. Yo igual no sabía si efectivamente iba a quedar, pero que me tengan en cuenta y me convoquen es un montón, así que ya estaba feliz. El miércoles conocí en persona a Nito y ahí hablamos un poco. La verdad va a ser algo muy divertido lo que vamos a hacer. Ya cuando me contaron de la obra me reía. La idea es transmitir a la gente un poquito de alegría, hacerlos reír.

Por último, la ex diputada nacional y ex hermanita reflexionó sobre el momento de su vida en que le llegó esta posibilidad laboral: “Que ahora, a los 36 años, poder cumplir esto que era mi sueño de toda la vida es como decir 'che nadie tiene que bajar los brazos, todo llega'. Obvio que uno siempre tiene que buscarlo, no se puede quedar sentado a que llegue”.