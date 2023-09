Una pinturería ubicada en el centro de la ciudad de Santa Fe fue víctima de un robo perpetrado durante la madrugada del domingo. Tras romper la vidriera, delincuentes sustrajeron una máquina y huyeron.

Un nuevo hecho de inseguridad se produjo sobre un local comercial de la ciudad de Santa Fe. En esta oportunidad, delincuentes no identificados rompieron la vidriera y sustrajeron una máquina de una reconocida pinturería ubicada en la intersección de las calles 4 de Enero y Tucumán de la capital provincial.

Puede interesarte

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este domingo. Uno de los empleados relató: "Nos avisó un vecino que hizo la denuncia esta mañana. Me acerqué al local y me percaté de que no saltaron los sensores de la alarma porque rompieron el vidrio en la parte de abajo".

"Se robaron una herramienta. Ya hicimos la denuncia y está todo filmado", afirmó el hombre que continuaba revisando la mercadería para percibir algún otro faltante.

El empleado también indicó que "a la madrugada es cuando la zona está más deshabitada" y lamentó que esta situación haya "pasado en un montón de locales", sin importar "el lugar ni la hora".

"No estás seguro en ningún lado, hay que seguir cuidándonos entre todos", sostuvo y cerró: "Uno está atento ahora de que no pase nada. Hay que aguantar y esperar hasta mañana".