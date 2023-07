El abogado Juan Díaz, quien ya era miembro del Movimiento de Emerenciano Sena desde 2012, reveló en entrevistas a medios nacionales que dejó de representar a César Sena este miércoles. Todos los detalles en esta nota

El abogado, asumió el caso la semana, pasada cuando aún se trataba de una desaparición de personas, por la búsqueda de la desaparecida Cecilia Strzyzowski y reconoció que hasta este martes no dudaba de la inocencia de César Sena, pero ahora tiene dudas. “Para mí, es el autor y debemos analizar la participación del resto”. Según la imputación actual, César es el autor, y sus padres, Emerenciano y Marcela son cómplices necesarios. Otras cuatro personas también están siendo investigadas.

Díaz explicó que a medida que transcurrieron las horas y el caso cambió a femicidio, se presentaron pruebas que hicieron imposible para él continuar con la defensa. En sus propias palabras: “Hasta anoche, en mi opinión, no había elementos que pusieran en duda el principio de inocencia. Si hay pruebas contundentes, tengo el deber ético de renunciar a la causa. No voy a defender una causa en la que no estoy convencido”.

El abogado afirmó enfáticamente: “Emerenciano Sena es un delincuente, ya no es un prisionero común. César Sena también es un delincuente. Nos enfrentamos a un grupo de criminales. Debemos decir la verdad, no ocultarla”.

Además, destacó: “Han surgido pruebas contundentes que dificultan que siga adelante”. Estas pruebas incluyen evidencia científica como ADN y huellas dactilares, aunque el abogado evitó proporcionar detalles precisos que estén en el expediente. Actualmente, el caso se caratula como femicidio: homicidio agravado según el artículo 81 inciso 11 del Código Penal.

“No puedo continuar, ya no tengo las mismas dudas que tenía aquella noche, y me veo obligado a renunciar”, insistió durante una conversación con medios locales.

Cecilia junto a César Sena, el principal sospechoso por su desaparición.

El abogado explicó que había sido parte del Movimiento durante mucho tiempo, brindando asistencia en cuestiones administrativas y relacionándose principalmente con aspectos sociales y familiares. Sin embargo, esta situación lo superó: “Una cosa es una cuestión social, otra es un acto criminal”.

Relató cómo se hizo cargo del caso: “Comencé representando a César, luego se detuvieron a otras personas y ahora suman 7 en total. Les advertí que no podría llevar todas las causas solo debido a la complejidad del caso, por lo que debían incorporar más abogados al expediente”. Además, destacó que defendía a César y a dos de los detenidos más.

“Renuncié a todas las representaciones porque todos están implicados: César como autor y González Obregón como cómplice secundario”. En cuanto a Emerenciano y Marcela, comentó: “Los veo como encubridores. El fiscal debe tener otras pruebas ya que los considera coautores”, relató.

“Hoy se presentaron pruebas que me impiden seguir en la defensa”, ya que César Sena alegaba inocencia cuando el abogado asumió la representación. También señaló que aún no se puede determinar cuál fue el motivo del crimen.

EL FUTURO DEL MOVIMIENTO

La gente quiere distanciarse de estos exdirigentes porque ya no tienen autoridad moral para liderar las demandas sociales. Ayer se llevó a cabo una asamblea para cambiar el nombre del barrio”. Además, mencionó la preocupación por la situación laboral de los compañeros: “Tenemos un profesor al que le atacaron la casa”.

También mencionó una serie de incidentes desencadenados por este caos: “Anoche hubo intento de ocupación de las 40 viviendas en construcción destinadas a los profesores”.

Cabe destacar, según lo contado por Díaz, que el movimiento cuenta con viviendas, una biblioteca, un centro educativo para niños en extrema vulnerabilidad social desde los 45 días hasta nivel terciario, así como una escuela de oficios y una escuela especial para niños con capacidades diferentes, además de una biblioteca anexa. “Es todo un trabajo social que se está manchando por este joven. Si hubiera sido un poco más humano… bueno, que se enoje”, expresó.

Y enfatizó: “Es por eso que, ante la incertidumbre y decepción, los compañeros me pidieron que grabara un audio para decidir quién se haría cargo. Aurelio Díaz rechazó el legado y no aceptó ser el líder del Movimiento hasta que Emerenciano sea liberado”.

En cuanto a la ubicación de Cecilia, Díaz cree que “el crimen ocurrió allí adentro, pero el cuerpo fue llevado a otro lugar. No tengo dudas de que el hecho se cometió ahí, por eso renuncié a la causa”.

“Tengo el deber de mantener el secreto profesional, no puedo colaborar con la justicia en asuntos que discuto con el cliente en privado; no puedo hacerlo, tengo mucha experiencia. Si hago eso, ¿qué confianza tendrán en mí?”, afirmó. Y añadió: “Creo que podrían encontrarse restos… pero no puedo decir más”.

Respecto al futuro del movimiento, expresó su sorpresa ante lo sucedido, porque aunque Emerenciano es un líder soberbio, esto es extremo. También afirmó que los líderes restantes del Movimiento borrarán el nombre de Emerenciano del barrio.

Entiende que “una cosa son los compañeros y otra son las personas involucradas en este caso. El ministro de Educación y el gobernador nos han respaldado, afirmando que no tenemos nada que ver con esto. El gobierno nunca protegió políticamente a Emerenciano”. Asegura que el gobierno, la Ministra de Seguridad y el gobernador están muy interesados en esclarecer los hechos.

“Seguimos en el Frente, pero sin Emerenciano y Marcela, serán expulsados del partido. Nos costó mucho construirlo, nosotros pusimos el esfuerzo. No dejaremos de trabajar en todo lo que hemos construido hasta ahora”.