Chris Hemsworth recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, rodeado de su familia, incluyendo a su esposa Elsa Pataky, sus hijos India Rose, Sasha y Tristan, y sus padres Leonie y Craig.

Durante la ceremonia, Hemsworth dedicó emotivas palabras de agradecimiento a Elsa, destacando su apoyo incondicional: "Quiero darle las gracias a mi preciosa esposa, que ha estado durante básicamente toda mi carrera a mi lado, animándome y apoyándome sin cesar. Y no olvido que ella dejó de lado sus propios sueños para apoyar los míos y, de nuevo, siempre estaré en deuda contigo".

El actor enfatizó que nada de lo que ha logrado sería especial sin ella: "El hecho es que nada de lo que hago, ninguno de estos momentos, de estas ocasiones y eventos especiales, nada de ello sería especial sin ti a mi lado. Te quiero". Sin embargo, estas declaraciones generaron controversia, ya que algunos criticaron que una vez más, la mujer tuvo que renunciar a sus propios proyectos en beneficio del hombre.

Muy de acuerdo con la gente como Elsa Pataky que elige hacer con su vida lo que le da la gana.

En respuesta a la polémica, Elsa Pataky defendió a su marido, describiéndolo como "muy feminista". Pataky destacó la importancia de que los hombres reconozcan el trabajo y sacrificio de las mujeres: "Lo que sacrificamos siendo madres, todas las horas que, bueno, porque nosotras lo hacemos ellos se sienten más libres. Creo que el hacerlo, declararlo, agradecerlo, es importantísimo, creo que todos los hombres deberían dedicarse de vez en cuando a decir a su mujer 'Valoro mucho todos los esfuerzos que haces'".

Elsa también envió un contundente mensaje sobre la importancia de la gratitud: "Es una declaración de amor para mí. Fue muy bonito porque además me sorprendió, no sabía nada. Se agradece cuando alguien agradece públicamente de esta manera tus esfuerzos y tu lucha". Pataky subrayó que ser madre y trabajar es un esfuerzo continuo que merece reconocimiento y apreció el gesto romántico de su esposo.

La actriz reveló que su decisión de priorizar a su familia fue completamente libre y personal, y que no se arrepiente de ello: "Si quieres hacerlo lo haces y si no, no lo haces. Yo sentí que es lo que quería hacer, y que me sentía más a gusto estando con mis hijos", explicó. Además, mencionó que ambos estaban en puntos distintos de sus carreras profesionales cuando tomaron esta decisión: él "estaba empezando" y ella ya "había hecho bastante".