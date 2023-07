La artista española Rosalía visitó El Hormiguero para promocionar su nueva canción, Tuya, y no tardó en dar detalles acerca de su anunciado compromiso con Rauw Alejandro.

El cantante le pidió matrimonio en la casa de sus abuelos en Puerto Rico: “Me lo pidió de una manera muy bonita. Había fuegos artificiales y de golpe él se me arrodilla y buscaba algo y no lo podía sacar de la caja, y me sacó el anillo y me pidió que me casara con él.

Yo me puse a llorar, claro”, contó emocionada, “me siento con mucha ilusión”. El compromiso ya había sido revelado en el final del videoclip de Beso, el primer tema conjunto de la feliz pareja, que cierra con la cantante entre lágrimas mostrando el anillo.

Todavía no hay detalles de la boda ni sabe cuándo será, pues primero debe terminar con la intensa gira Motomami Tour.

El vestido de novia que quiere Rosalía para su boda

“De momento tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para la boda”. Lo que tiene en claro sobre este futuro casamiento es que quiere, en principio, que sea algo para la familia, y ya tiene elegida a la diseñadora del vestido que utilizará.

Rosalía espera vestir uno de los vestidos de la diseñadora británica, todo un sinónimo de escándalo, revolución y anarquia, que falleció a sus 81 años en diciembre de 2022.