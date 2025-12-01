La cantante española Rosalía continúa disfrutando su paso por Buenos Aires, compartiendo salidas y cenas con las artistas Lali Espósito, Emilia Mernes y la catalana Úrsula Corberó. Lali fue quien compartió fotos de la cena que el viernes tuvo con la española en su visita a la Argentina.

Aunque la estadía de Rosalía en la Argentina fue muy breve, en plena promoción de su álbum Lux, éxito de crítica y de reproducciones, el furor por ella no para. Este domingo Lali Espósito publicó en sus redes fotos de sus últimos días y las que se robaron toda la atención fueron aquellas en las que aparece compartiendo un encuentro con la catalana y con otras amigas estrellas como Úrsula Corberó y Emilia Mernes.

“Rosalía en Argentina”, escribió la cantante de “Fanático” y “Payaso” con fotografías en las que aparece abrazada a la cantautora española en la cava de un restaurante. La actriz de La casa de papel, instalada en nuestro país mientras transita el embarazo de su primer hijo con el Chino Darín, aparece luciendo toda su pancita justo al lado de Emilia, la otra figura internacional que es parte del grupo en el que también aparecen acompañadas por un muchacho.

En otro posteo, en el que Lali aparece en Netflix, en un estudio de grabaciones y con Pedro Rosemblat, puso “cuántas cosas sucediendo”, mientras aparece con las artistas disfrutando de la noche del viernes, entre copas y diversión.

Desde su aparición en el microestadio de Ferro Carril Oeste de Buenos Aires para ver el show de Cindy Cats, la catalana pareció vivir un día eterno, entre actividades profesionales, algo de turismo y citas con la prensa. Pero también hubo lugar para encontrarse con uno de los artistas más importantes de la historia argentina.

La primera foto la publicó la cuenta oficial de Instagram de Charly García y se ve a ambos artistas recostados en un sillón rojo. El encuentro se produjo en el Hotel Faena y según pudo saber Teleshow se trató de un diálogo con muy buena onda en el que charlaron, sobre todo de música, tanto de la propia como de la ajena. Y un compromiso que quedó flotando en el aire. “Cuando Rosalía venga acá a tocar, se van a juntar con más tiempo, ella ya lo tenía muy escuchado Charly”, aseguraron desde el entorno de García.

Antes de la despedida, los artistas intercambiaron souvenirs de sus respectivas cosechas, como se ve en la foto a la que accedió este medio. Charly le obsequió un vinilo de La hija de la lágrima, su ópera rock editada en 1993 y firmado de puño y letra. Por su parte, Rosalía intervino en modo saynomoreano la angelical portada de su álbum Lux. “Para Charly, la leyenda. Con amor”, firmó la artista con marcador negro y mucha gratitud. Y se llevó un tupido ramo de rosas.

Si bien fue publicada en la lluviosa tarde del sábado, Teleshow pudo saber que el encuentro tuvo lugar el viernes por la noche, en un reducto que Charly supo hacer propio, con inolvidables festejos de cumpleaños, noches eternas de zapadas y eventos de diferente índole. Ahora, apuntó un mojón más en el encuentro de dos mundos, de dos siglos, con las diferencias propias de sus respectivas épocas, pero con un enfoque existencialista y performativo de la obra.

El encuentro con Charly rubrica unas horas a pura argentinidad de la artista catalana. En poco más de 24 horas, se fascinó con la gastronomía, despertó todo tipo de rumores al merodear el Obelisco, recibió una camiseta de Boca Juniors de parte de Juan Román Riquelme y caminó el césped de la Bombonera, cenó en una típica parrilla porteña y se la vio en una paqueta confitería del barrio de Almagro. En el programa de Pergolini, dijo inspirarse en otro Carlos célebre, como Gardel, y en su visita a Luzu se dejó llevar por la cumbia encantadora de Karina La Princesita y su versión urgente de “Con la misma moneda”.