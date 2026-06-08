Un adolescente de 16 años fue asesinado en la ciudad santafesina de Rosario y las autoridades confirmaron que el menor presentaba múltiples heridas de arma de fuego en zona de tórax y abdomen.

El hecho ocurrió este domingo por la madrugada en el cruce de las calles España y Khantuta, barrio La Granada, cuando un vecino alertó al servicio de emergencias por un adolescente que se encontraba tendido en el piso y que tenía varias heridas de bala.

De manera inmediata fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde fue sometido a una intervención quirúrgica, pero, pese al rápido accionar médico, se informó su fallecimiento.

El joven fue identificado como Misael Josemir Barrias y las autoridades del caso tratan de establecer cuál fue el móvil del brutal asesinato, destaca el medio La Capital.

La causa quedó en manos de la fiscal Andrea Vega de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas, quien dispuso la autopsia y una serie de medidas para lograr hallar a los responsables del hecho.

Hasta el momento no hay detenidos y se analizan las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los acusados.