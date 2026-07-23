Ocurrió en los primeros minutos de este jueves en las inmediaciones de Brandazza y Fontezuela, donde la víctima, de 47 años, recibió disparos en el tórax y en las piernas

Un hombre de 47 años fue asesinado a tiros en los primeros minutos de este jueves en Brandazza y Fontezuela, en el barrio Latinoamérica de Rosario. La víctima recibió disparos en el tórax y en las piernas y alcanzó a ser asistida en el hospital de emergencias Clemente Álvarez, donde falleció.

Carlos Matías Morales fue hallado tendido en el piso, cerca de un contenedor de residuos, después de que un sospechoso a pie –según testimonios– lo atacara con un arma de fuego. Una ambulancia del Sies lo llevó al Heca, donde le hicieron reanimación cardio pulmonar, pero al rato murió como consecuencia de las lesiones.

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Las primeras medidas fueron solicitadas por la fiscal Carla Ranciari, quien convocó al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones para la incautación de material balístico, relevamiento de cámaras de videovigilancia y toma de testimonios.

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De acuerdo a datos suministrados por el Ministerio de Seguridad, Morales tenía antecedentes penales por robo simple, robo calificado y comercialización de estupefacientes.