Ocurrió en la noche de este lunes en inmediaciones de Calle 1.722 y bulevar Seguí, cuando la víctima, de 35 años, fue baleada desde una moto

Un hombre de 35 años fue asesinado a tiros en la noche de este lunes en Calle 1.722 y bulevar Seguí, en la zona oeste de Rosario. Fue atacado por dos delincuentes que pasaron en moto y dispararon de manera directa. Las primeras medidas investigativas fueron solicitadas por la fiscal Marisol Fabbro del Ministerio Público de la Acusación.

De acuerdo a los datos recolectados por investigadores policiales, Ángel Exequiel Ojeda falleció en la escena de la balacera, donde los peritos forenses incautaron vainas servidas y realizaron medidas por pedido de la Fiscalía.

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Según datos aportados por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Ojeda registraba antecedentes por robo, secuestro de arma blanca, tentativa de robo y conducción de una moto con pedido de secuestro activo. También se indicó que estuvo relacionado con la fuga de presos ocurrida en 2021 en la cárcel de Piñero, donde escaparon un grupo de reclusos encabezados por el jefe narco Claudio “Morocho” Mansilla.