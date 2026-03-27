Se trata del tercer crimen en 24 horas en la ciudad y uno de ellos ocurrió a menos de 500 metros de este último ataque. En 2023, la víctima había estado al borde de la muerte por otro ataque en el mismo sector de la ciudad

Un hombre de 29 años fue ejecutado a tiros este jueves por la tarde en el extremo oeste de Rosario. La víctima fue identificada como Agustín Adrián Torales, quien recibió al menos ocho disparos frente a la casa de su pareja. Se trata del tercer crimen en 24 horas en la ciudad y uno de ellos ocurrió a menos de 500 metros de este último ataque.

El homicidio ocurrió alrededor de las 17.20 en Pasco y la colectora José María Rosa. Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado por un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre herido de arma de fuego en la vía pública.

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Al llegar, los agentes encontraron a quien luego fue identificado como Torales tendido en el suelo con múltiples impactos en el torso y los brazos. Minutos después arribó una ambulancia del Sies, cuyo médico constató el fallecimiento a las 17.45.

Fuentes del caso indicaron que la pareja de la víctima, una joven de 22 años, declaró que estaba dentro de su casa cuando escuchó varias detonaciones. Al salir, encontró a Torales tirado en el piso y lo reconoció como su pareja.

En cuanto a los autores, los investigadores buscaban identificar al vehículo en el que se movían el o los homicidas.

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Torales había sido gravemente herido en la noche del miércoles 14 de junio de 2023. Lo habían atacado con una ametralladora en Estudiante Aguilar al 8500, en los confines del barrio Santa Lucía, no muy lejos de donde finalmente, tres años después, lo mataron. En ese entonces recibió herida de arma de fuego en el pómulo derecho y en el costado izquierdo del cuello, pero sobrevivió en el Hospital Eva Perón. En

Este crimen ocurrió a menos de 500 metros de otro homicidio cometido el miércoles por la noche en Ricardo Rojas y calle 1707, en barrio Santa Lucía. En ese ataque, sicarios que se movilizaban en moto abrieron fuego frente a un quiosco y balearon a un hombre y a una mujer. La mujer, de 32 años, sufrió una herida en una pierna y quedó fuera de peligro, mientras que Alexis Damián Barrios, de 36 años, fue trasladado al Heca con dos disparos en el tórax y murió cerca de las 22. En la escena se secuestraron nueve vainas servidas.

El otro homicidio tuvo lugar en la zona norte. Oscar Ramón Sarria, de 62 años, murió durante la madrugada de este jueves en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde había sido internado tras ser baleado dentro de su casa de Machaín al 1800, en barrio Unión.