La víctima fue encontrada por la Policía este sábado al anochecer en una vivienda de zona sur con varios disparos. Fue identificada por Fiscalía como Tamara Milagros Molina

Una joven de 18 años fue asesinada a balazos este sábado al anochecer en barrio Tablada, zona sur de Rosario.

La víctima fue identificada por el Ministerio Público de la Acusación como Tamara Milagros Molina.

El crimen ocurrió en una zona de pasillos en calle 409 al 3600.

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Luego de un llamado de vecinos al 911, la Policía acudió al lugar donde encontraron la puerta abierta de una casa paralela a la calle y en el interior, la víctima permanecía fallecida en el patio con múltiples heridas de arma de fuego.

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El fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda Rosario, Franco Tassini, solicitó al gabinete criminalístico el relevamiento de la escena del hecho, toma de testimonios, levantamiento de rastros, relevamiento de cámaras y la realización de la autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario.

El fiscal realiza tareas investigativas para determinar la mecánica del hecho y la identificación del o los agresores.