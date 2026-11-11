Un hombre de 30 años fue agredido este martes por la noche en Estudiante Aguilar y José María Rosa y aunque entre otras dos personas lo llevaron a un centro de salud, no logró llegar con vida

Dos personas llevaron a la víctima al policlínico San Martín, donde finalmente llegó muerto.

Un hombre de 30 años fue asesinado este martes por la noche en Estudiante Aguilar y José María Rosa, en la zona oeste rosarina. De acuerdo a las primeras informaciones, lo agredieron en la calle con un arma blanca y dos personas lo llevaron a un centro de salud, pero no logró llegar con vida.

Puede interesarte

Fuentes oficiales indicaron que Matías Nahuel Carlos Quiroga fue acuchillado en el pecho este martes alrededor de las 22.30 en Estudiante Aguilar y José María Rosa. Hasta allí fue la policía pero no encontró rastros suyos. Los vecinos les indicaron a los uniformados que dos personas lo llevaron herido al policlínico San Martín, donde finalmente llegó muerto.

Puede interesarte

Según mismas fuentes, Quiroga tenía antecedentes de violencia de género. En 2024 fue denunciado por su ex pareja por comportarse de manera agresiva con frecuencia. En aquella ocasión, le peg. patada en la costilla.

Ahora, sobre su homicidio, intervierne la comisaría 32ª.