Minutos antes de las 13 desde un vehículo abrieron fuego en Magaldi y Servando Gallegos, hiriendo de un disparo en el tórax a un hombre de 56 años que ingresó sin vida al Heca.

Un hombre de 56 años fue asesinado de un balazo este miércoles por la tarde en el barrio Gráfico, en el extremo noroeste de Rosario.

La víctima, identificada como Gregorio Rodríguez, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez desde la zona de Magaldi y Servando Gallegos, a unos 300 metros al norte de Calasanz (prolongación de Mendoza al 8600). Ingresó sin vida al centro de salud poco después de las 14.30.

Según una de las primeras versiones, los disparos provinieron de los ocupantes de una moto, aunque otra versión preliminar apunta a un auto. Los atacantes abrieron fuego contra una vivienda y, en ese contexto, Rodríguez fue alcanzado por un tiro letal mientras se encontraba en la vereda. Aún no está claro si el ataque estaba dirigido directamente contra él.

Efectivos del Comando Radioeléctrico hallaron vainas servidas en la vía pública e impactos de bala en el frente de una casa ubicada en Magaldi y Gallegos, que sería el domicilio de la víctima.

Voceros policiales no descartaron que el ataque esté vinculado a un presunto búnker de drogas que funcionaría en la zona, según denuncias previas sobre maniobras de narcomenudeo en ese sector del barrio.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Georgina Pairola, quien encomendó tareas investigativas a la Policía de Investigaciones (PDI).

El crimen de Rodríguez fue el segundo cometido en pocas horas. En la noche del martes, dos gatilleros que se movían a pie ejecutaron en Seguí y Solís a Elías Díaz, de 22 años. Sobre el joven pesaba un pedido de captura por un homicidio ocurrido en mayo pasado.

Además, en las últimas horas se registraron dos intentos de homicidio con víctimas internadas en estado reservado. Agustín Ernesto N., de 34 años, fue acribillado en Fausta al 5600, en barrio Saladillo, y permanece en estado crítico en el Heca. El otro hecho ocurrió en García González al 3100, en Villa Gobernador Gálvez, donde Franco M., de 20 años, recibió un disparo en el pecho y quedó internado en el hospital Provincial.