La víctima fue socorrida por una vecina que lo trasladó en su vehículo particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Pero poco después los médicos confirmaron su fallecimiento

Este sábado por la noche se produjo un nuevo crimen en la ciudad. Un hombre de 32 años recibió un disparo en la rostro, en un ataque ocurrido en inmediaciones de su vivienda de Gandhi al 6100, en la zona de Empalme Graneros.

Las primeras informaciones hablan de un ataque propiciado por un joven menor de edad, en circunstancias que se investigan. El episodio sucedió pasadas las 20.

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Al ingresar al hospital, los médicos confirmaron una herida producida por un arma de fuego en la región facial.

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Según se supo, fue socorrido por una vecina que lo trasladó en su vehículo particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

A las 20.50 los médicos confirmaron el fallecimiento.