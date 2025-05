Una vivienda del barrio Tablada fue blanco de un ataque a balazos este miércoles por la mañana. Se trata del domicilio de Norma Acosta, una mujer que en distintas oportunidades denunció a bandas vinculadas al narcotráfico y a policías por connivencia con el delito. Hace tres meses había realizado una presentación por corrupción policial y desde entonces recibió amenazas.

"No me mataron de casualidad", contó Norma Acosta a La Capital luego del ataque contra su casa. La mujer también es viuda de Miguel "Japo" Saboldi, quien murió en un incendio en su celda de la ex alcaidía de la Jefatura de Policía en abril de 2013, donde estaba detenido por una causa narco.

Acosta contó que este miércoles su casa fue atacada a tiros. "Estaba hablando por teléfono, corté y cuando iba a salir dispararon", explicó la mujer. "Fueron cinco tiros contra la puerta, a media altura, con balas 9 milímetros", agregó.

Según información preliminar el ataque se produjo a media mañana. Los autores de la balacera fueron dos hombres que se movían en un auto blanco.

Una denuncia reciente

Acosta contó a La Capital que tres meses atrás realizó una denuncia por un caso de corrupción policial. En ese marco es que relaciona la balacera de este miércoles a una represalia por aquella presentación.

Desde que hizo la denuncia hasta el ataque contra su casa, la mujer recibió algunas advertencias. En una de ellas dejaron un mensaje relacionado a su nieto. También explicó que desde entonces su hijo fue detenido en varias ocasiones y luego liberado, lo que también consideró como un mensaje entre líneas de la policía.

Una de las última amenazas que recibió previo al ataque de este miércoles fue un mensaje que halló en la puerta de su casa. Le dejaron un ataúd de miniatura con insultos y "saludos" para su nieto.

Amenazas y asesinato de su padre

Luego de la muerte de Japo Saboldi, Norma Acosta pasó a ser una persona pública y conocida en el ámbito del sistema penal rosarino. Tras su reclamo de justicia por la muerte en custodia de su pareja, se convirtió también en una referente de reclamos para privados de la libertad.

Acosta también tiene una condena cumplida en una causa por comercialización de drogas, impuesta en agosto de 2013 por la Justicia federal de Rosario. Actualmente integra una agrupación denominada "La Ranchada" junto a familiares de detenidos y trabaja junto al abogado penalista Mariano Cabrerizo.

En los últimos años tanto ella como su familia protagonizaron varias crónicas policiales, siempre enmarcadas en su rol de denunciante de grupos narcos. En ese contexto en diciembre de 2014 fue asesinado su padre Aldo Acosta, atacado a tiros en el Fonavi Guereño de Villa Gobernador Gálvez.

Años después, en marzo de 2018, Acosta denunció que su casa fue atacada a tiros en otro episodio que relacionó a denuncias contra bandas vinculadas al narcotráfico. Un episodio similar al ocurrido este miércoles en la misma vivienda.