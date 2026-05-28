Ocurrió este miércoles al anochecer en Sanguinetti al 5200. Delincuentes abrieron fuego contra el comercio y la víctima, un vecino histórico del barrio que estaba sentado en la vereda, recibió impactos mortales. Demoraron a cuatro sospechosos

Un violento y trágico episodio sacudió a los vecinos de la zona oeste de Rosario este miércoles al anochecer. Un hombre de unos 80 años fue asesinado a balazos en la cuadra de Sanguinetti al 5200 (zona de Bulevar Seguí y Camilo Aldao), justo frente a un supermercado de origen chino que se convirtió en el blanco de un feroz ataque armado. Atraparon a cuatro sospechosos.

Según informaron desde el lugar del hecho, un grupo de delincuentes abrió fuego directamente contra el frente del establecimiento comercial. Hasta el momento, no se sabe si el ataque buscaba matar a alguien o si la víctima quedó trágicamente en medio de la balacera contra el local.

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A raíz del crimen, se desplegó un fuerte operativo policial que incluyó el vallado perimetral de la cuadra. Varios patrulleros custodiaban la escena mientras los peritos realizaban las primeras tareas de recolección de pruebas, ante la mirada atónita del personal del supermercado y la profunda conmoción de los habitantes del barrio.

“Se sentaba en un cajón y yo le decía: 'Ojo que andan jodiendo'”

La víctima era un vecino histórico de la cuadra que vivía al lado del comercio donde encontró la muerte. En diálogo con un amigo de toda la vida, el hombre relató con dolor lo sucedido y describió la alarmante cotidianeidad que se percibía en el barrio.

"Vivía ahí donde lo mataron, al lado del supermercado. Nos juntábamos ahí siempre varios muchachos a tomar cerveza. Él tenía unos 81 años y yo tengo 83; era amigo de toda la vida, nacimos acá", contó el hombre desde el móvil.

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Además, el testigo aportó un dato escalofriante sobre las advertencias que le hacía a su compañero ante la ola de violencia urbana: "Siempre se sentaba en un cajón de Coca-Cola en la vereda y yo le decía: 'Ojo, loco, que andan jodiendo'".

Durante su testimonio, el vecino también apuntó hacia supuestas actividades irregulares que habrían estado ocurriendo en torno al supermercado chino. No obstante, las autoridades policiales y de la Fiscalía mantienen reserva sobre las hipótesis y todo el trasfondo del ataque es materia de investigación.