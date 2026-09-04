Dos cartoneros que revisaban residuos cerca de las 17 dieron aviso a la Policía tras encontrarlo entre la basura. La PDI analiza cámaras de seguridad para determinar quién dejó la caja

Un feto fue hallado este jueves cerca de las 17 en un contenedor de residuos ubicado en Saavedra al 2800, entre Ovidio Lagos y Ricchieri. El hallazgo fue realizado por dos personas que se dedican a la recolección de cartones, quienes dieron aviso a la Policía.

A partir de la denuncia se desplegó un operativo en la zona, con varios patrulleros y la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI). La cuadra fue vallada y se interrumpió el tránsito para preservar la escena y permitir las tareas de los investigadores.

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De acuerdo con la información preliminar aportada durante el operativo y difundida en el programa Telenoche Rosario (El Tres), se trataría de un feto de aproximadamente tres meses de gestación. El cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa y, según los primeros testimonios, dentro de una caja que había sido arrojada al contenedor.

La secuencia previa al hallazgo comenzó a ser reconstruida a partir de cámaras de videovigilancia instaladas en viviendas de la cuadra. Según el relato de una vecina, las imágenes mostrarían a una pareja que caminaba por Saavedra con un carrito y que se detuvo frente al contenedor. De acuerdo con ese testimonio, una de las personas habría dejado una caja en el interior y luego ambos continuaron su recorrido.

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Las imágenes, sin embargo, son de calidad limitada y la información sobre la posible identificación de quienes dejaron la caja todavía es preliminar.

La PDI quedó a cargo de las primeras actuaciones investigativas, mientras se esperaba el retiro del cuerpo del contenedor para avanzar con las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.