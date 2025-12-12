Un choque entre dos camionetas tuvo lugar este viernes a la mañana en la zona sur de Rosario. Uno de los vehículos venía siendo perseguido por personal policial debido a que su conductor, un joven de 19 años, que iba acompañado de un chico y dos chicas, realizó maniobras peligrosas. Tras el impacto se le practicaron test de alcoholemia y narcolemia que arrojaron resultados positivos y sus padres aseguraron que les quitó el vehículo la noche anterior. Un fuerte operativo policial se desplegó en la zona.

Fuentes policiales informaron que este viernes a las 7.40 se detectó en Uriburu y Grandoli a una camioneta Hilux color gris en conducción peligrosa. Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, el conductor aceleró haciendo caso omiso a las reiteradas voz de alto. Así, comenzó un seguimiento controlado con balizas y sirenas, por calle Uriburu hacia el oeste.

El parte oficial indica que en Uriburu y España, la Hilux chocó contra una camioneta Kangoo, pero siguió de largo. Los efectivos le dieron alcance en Uriburu y Santiago donde se procedió a la detención del conductor, un chico de 19 años identificado como Franco D, a quien se le practicaron controles de alcoholemia y narcolemia. Se detectó que el muchacho tenía 1.02 gramos de alcohol en sangre y que había consumido marihuana. No contaba en ese momento con su licencia de conducir. Además, fueron aprehendidos los acompañantes, otro chico llamado Lautaro D, de 19 años, Rocío S, de 20 y Soledad A. de 19 años, procediendo al secuestro de la chata.

Antes de Salir (El Tres) estuvo en el lugar desde el primer momento. Un nutrido operativo policial se desplegó en la zona a la que llegaron agentes de Tránsito municipal y ambulancia del Sies. El tránsito fue cortado en Uriburu y Santiago hasta que retiraron la camioneta.

Un clima de tensión se apoderó del lugar. Además de la fuerte presencia policial, las jóvenes retenidas en un patrullero exhibían en cámara y entre risas las esposas que lograron retirarse por un momento, y la madre del conductor encaraba nerviosa a los agentes. Luego, en diálogo con El Tres, señaló: “Tiene una chica que lo deja loco. Salieron a tomar algo y volvieron con un choque esa es la sorpresa que me dieron. A las dos de la mañana salieron, les gustó y siguieron”, declaró la madre visiblemente afectada por lo ocurrido.

Por su parte, el padre también se mostró sorprendido y conmovido por lo que hizo su hijo: “Anoche salió y me sacó la chata, recién me despierto y veo este quilombo. Salió anoche y estaba borracho, me dicen que se asustó y no quiso parar”, sostuvo al tiempo que aseguró que el chico nunca antes había sacado sin permiso el vehículo familiar y que suele salir a jugar a la pelota con los amigos.

“Menos mal que no mató a nadie y él está bien”, analizó el hombre ante la detención del chico y las roturas que sufrió el vehículo en el impacto.