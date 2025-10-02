Un joven con pedido de captura por una entradera en la región fue identificado el martes en el ingreso al Coloso Marcelo Bielsa.

En el partido entre Newell’s y Estudiantes, a través del sistema Tribuna Segura, fue detectado y posteriormente aprehendido Federico S., de 21 años, quien era requerido por la Fiscalía por un hecho ocurrido la madrugada del 22 de mayo de 2024 en Arequito.

Según el fiscal Emiliano Ehret, el sospechoso, junto a otras dos personas, llegó a esa localidad en un Honda Fit y se alzó con un revólver calibre .22 tras ingresar a una vivienda ubicada en avenida 9 de Julio al 1500.

“Para ello escalaron un tapial perimetral y lograron el ingreso mediante el forzamiento de las aberturas. Fueron sorprendidos por el morador de la casa, a quien le dispararon en el glúteo derecho, para luego darse a la fuga en el vehículo”, precisó el fiscal.

Por ese robo ya se encontraba detenido, desde noviembre del año pasado, Jonathan D., de 30 años, por robo calificado por ser cometido con arma, en lugar poblado y en banda.

Lo último que había trascendido de la investigación fueron los allanamientos que la Policía de Investigaciones encabezó el 31 de octubre de 2024 en barrio Parque Casas y en Arequito.

Esas medidas se realizaron en pasaje 1388 al 1300 (villa Puente Negro), en Washington al 1700 y en Corrientes al 1700, en Arequito.

Además de la aprehensión del primero de los detenidos, en los domicilios allanados la Policía secuestró droga, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

En junio pasado ya se habían concretado otros procedimientos, en los que la Policía se incautó de un vehículo vinculado al robo.