Fernando Andrés Cappelletti, alias “El Colo”, fue detenido este jueves en Rosario. Era el prófugo que encabezaba la lista de los más buscados de Santa Fe, con una recompensa de 20 millone s de pesos por información que condujera a su captura.

La Gendarmería concretó la captura en la zona de Colón y Pellegrini. El delincuente de 33 años es acusado de asociación ilícita.

El operativo nocturno se realizó luego de que, más temprano, los investigadores lo hubieran buscado sin éxito en el club Triángulo, ubicado en Amenábar al 5300.

Entre los más buscados

Cappelletti pasó a ser el principal objetivo de la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil de la provincia tras la reciente caída de Gerardo “Dibu” Gómez. El Gobierno de Santa Fe había lanzado una lista pública de los delincuentes más peligrosos y por el "Colo" se ofrecían 20 millones de pesos de recompensa.

Las autoridades habían destacado la importancia de esta lista. El objetivo es que la ciudadanía colabore con la Justicia, con el lema de que "a cualquiera que vaya en contra de la paz social lo vamos a perseguir hasta encontrarlo".

Vínculos con el crimen organizado

Según los investigadores, Cappelletti estaría vinculado al regenteo de juego clandestino, principalmente en las zonas oeste y noroeste de Rosario. Además, se lo considera un hombre clave en el manejo financiero de la banda conocida como "Los Menores".

Se presume que era una persona de estrecha confianza de Lisandro “Limón” Contreras, otro líder criminal que fue capturado a finales del año pasado en la localidad bonaerense de Tigre.