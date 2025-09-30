Cuatro personas señaladas por ocultar droga en Empalme Graneros quedaron detenidas en forma preventiva este jueves por el plazo máximo, es decir al menos dos años, tras ser capturadas en un búnker de ese barrio. Sobre dos de ellas pesa además una grave imputación: haber intentado asesinar a una pareja a comienzos de mes en Villa Fanta, un asentamiento cercano a Fisherton Industrial, en el noroeste de la ciudad.

De acuerdo con datos judiciales y policiales, este diario pudo reconstruir que en la tarde del 10 de septiembre personal de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaba tareas de vigilancia en Cabal y José Ingenieros, en Empalme Graneros.

A las 15.45, los efectivos observaron descender de un Ford Ka a Micaela Pérez (32), Jorge Hernán Pérez (33), Rodrigo Duboe (32) y Axel Galarza (32). El grupo estaba bajo investigación y los detectives aprovecharon la ocasión para hacer el “corte”: detuvieron en el lugar a Micaela y a Jorge Pérez, mientras que los otros dos ingresaron al aguantadero. Rodrigo fue arrestado tras resistirse y agredir a los policías, mientras que Axel fue esposado luego de intentar ocultarse, relató la acusación.

El secuestro en Cabal y José Ingenieros.

En el operativo los policías se incautaron de más de 443 gramos de piedras de cocaína distribuidos en cuatro envoltorios, una cantidad significativa en comparación con los habituales secuestros menores a soldaditos en barrios postergados. También secuestraron una balanza digital y precintos.

Por ello, los cuatro fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en carácter de coautores y en grado consumado, calificación que admitió el juez Hernán Postma.

Además, Micaela y Jorge Pérez recibieron otra imputación más grave: tentativa de homicidio doblemente calificada. Según la acusación del fiscal Adrián Spelta, el 1º de septiembre, junto a otra persona con pedido de captura y dos aún no identificadas, planearon y ejecutaron un ataque contra una pareja en un domicilio de Tupac Amaru y Nicaragua, frente a las vías del Ferrocarril Mitre, en la zona conocida como Villa Fanta. Ese asentamiento debe su nombre a la cercanía con la planta distribuidora de Coca Cola.

El ataque se produjo porque una de las víctimas alquilaba una vivienda a los imputados y se opuso a que la usaran para vender drogas. Bajo la excusa de una cita, lo emboscaron y, tras una discusión, abrieron fuego con una pistola 9 milímetros, efectuando al menos diez disparos con la clara intención de matar, dijo el fiscal Adrián Spelta.

Las balas hirieron a una de las víctimas en la pierna derecha, provocándole fractura expuesta de tibia, mientras que la otra sufrió lesiones en tórax, abdomen, pelvis, muslo y brazo izquierdo. Nahuel y Verónica sobrevivieron al ataque, que según la pesquisa tuvo como objetivo silenciarlos.

Diez días después, dos de los sospechosos fueron capturados en el búnker de Cabal al 900 bis. Esa boca de expendio será tapiada e “inactivada” esta semana, según lo resolvió el juez Postma.