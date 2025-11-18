Dos balaceras en menos de una hora se registraron en Rosario durante la tarde de este lunes. Una ocurrió en la zona oeste y la restante al sur de la ciudad, y tuvieron como víctimas a personas cuyos apellidos están asociados a distintos hechos delictivos. En total hay seis heridos, una de ellas de gravedad.

Uno de los ataques ocurrió cerca de las 18 en inmediaciones de Felipe Moré y Gaboto, de barrio Triángulo, al oeste de Rosario. Según fuentes policiales, en ese lugar fueron baleadas tres personas, entre ellas un joven allegado a “Colo” Capelletti, integrante de la banda conocida como Los Menores.

Barrio Triángulo: epicentro de un ataque vinculado a Los Menores.

En base a datos aportados por vecinos de la zona, cuatro personas en dos motos llegaron hasta el lugar y atacaron a tiros a un grupo que estaba en la vereda. Dos hombres y una mujer fueron alcanzadas por las balas y debieron ser trasladadas en autos particulares hasta el hospital de emergencias, donde quedaron internadas.

En el lugar de la balacera se recogieron al menos 10 vainas servidas, que fueron enviadas a peritar.

Segundo hecho

El otro ataque ocurrió pocos minutos antes de las 18:30 en cercanías de Chacabuco y Presidente Quintana, de barrio Tablada (sur de Rosario) y las víctimas fueron Rosa Camino (hermana de Roberto "Pimpi" Camino, quien durante años fue jefe de la barra brava de Newell's y terminó asesinado en la puerta de un bar en marzo de 2010) y dos de sus hijos.

Barrio Tablada: la familia Camino, otra vez en la mira de sicarios.

Voceros señalaron que Rosa recibió un disparo en una pierna, al igual que uno de sus hijos, mientras que otra hija fue herida en el abdomen. Los tres fueron llevados en un auto hasta el hospital Roque Sáenz Peña y debido a la gravedad de sus lesiones fue derivada al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde quedó internada en grave estado.

Otro ataque

Además de estos dos ataques, poco antes de las 15 fueron baleadas cuatro personas, entre ellas Dylan Cantero, hijo del otrora jefe de la banda Los Monos, Máximo Ariel Cantero, alias “el Viejo” y hermano de sangre de Ariel “Guille” Cantero, actual líder de la banda. El joven, de 21 años, está internado en grave estado en el hospital de emergencias, donde se montó un amplio operativo policial.