Dos sospechosos fueron aprehendidos en la noche de este domingo mientras viajaban como pasajeros en un taxi que fue frenado por el Comando Radioeléctrico en Espinosa al 6600, en la zona oeste de Rosario. Isaías Luciano V. (22) y una adolescente de 15 años llevaban una mochila que contenía 219 bochitas de marihuana y 777 de cocaína.

El operativo estuvo motivado, según las actuaciones policiales, porque Isaías V. iba en el asiento delantero como acompañante, lo que llamó la atención de los uniformados. En tanto, la menor M. T. J. era quien tenía el bolso con la droga en los asientos traseros.

El Comando también secuestró tres celulares que serán enviados a peritar por pedido de la unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.