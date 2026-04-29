La encontraron en un departamento de Brandazza al 2800. Un vecino alertó al 911 porque no veía a la mujer desde hacía tres meses. Estiman que la muerte habría ocurrido hace tiempo

Un macabro hallazgo sacudió la tarde de este martes a los vecinos de la zona de Brandazza al 2800 (altura Ovidio Lagos y Rueda). En uno de los departamentos de los monoblocks ubicados en el sector, la Policía encontró el cuerpo sin vida de una mujer en un avanzado estado de descomposición.

Según los primeros datos recabados en el lugar, la investigación se inició a partir del llamado de un vecino al 911. El hombre manifestó su preocupación tras advertir que no veía a su vecina desde hacía aproximadamente tres meses, lo que encendió las alarmas en el complejo habitacional.

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A raíz de la denuncia, se desplegó un amplio operativo policial en la zona. De acuerdo a la información preliminar, el ingreso de los efectivos al domicilio se habría concretado gracias a la llegada de un familiar de la mujer, quien facilitó el acceso a la vivienda.

Una vez adentro, los uniformados se encontraron con el cuerpo, cuya condición indicaba que el fallecimiento se habría producido hace un tiempo prolongado, coincidiendo con el relato de los vecinos sobre su desaparición del ámbito público.

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Pasadas las primeras horas del hallazgo, aún se desconocen datos precisos sobre la identidad y la edad de la mujer, como así también las causas del deceso. El lugar permanecía preservado para el trabajo de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) y forenses.

La Fiscalía en turno ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) para la realización de la autopsia de rigor, la cual será clave para determinar si se trató de una muerte natural o si existen indicios de violencia en el hecho.