Un hombre fue hallado muerto en el mediodía de este viernes en una casa abandonada que está ubicada en inmediaciones de Pasaje 1.884 y Cisnero, en la zona oeste de Rosario. Tenía una herida de arma blanca en el cuello, por lo que se investiga como un asesinato, de acuerdo a los primeros indicios trabajados en la escena por pedido del fiscal Patricio Saldutti.

Foto: Alan Monzón/Rosario3

La víctima, que no fue identificada, fue encontrada en la parte del patio de la propiedad, que estaría deshabitada, por los pocos elementos que había en el lugar. El fiscal ordenó que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia.

Saldutti también solicitó pericias, toma de testimonios y relevamiento de cámaras de videovigilancia a la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

Foto: Alan Monzón/Rosario3

Por los primeros datos brindados ante la Policía, el ataque habría ocurrido en horas de la madrugada.