Un hombre en situación de calle sufrió un ataque incendiario debajo de un puente de Circunvalación y por las graves quemaduras se encuentra internado en el Heca. Tiene el 80 por ciento del cuerpo afectado

Un hombre en situación de calle sufrió un ataque incendiario en la zona norte de Rosario y, por las graves quemaduras, se encuentra internado en el Heca, adonde fue trasladado de emergencia en helicóptero sanitario. El episodio ocurrió debajo de un puente de avenida Circunvalación, a la altura de Baigorria y Joaquín Suárez, cerca de barrio Nuevo Alberdi, alrededor de las 13.30. Personal policial aprehendió a dos sospechosos de la agresión que escapaban a la carrera, según indicaron fuentes del caso.

A partir de la intervención del Comando Radioeléctrico se supo que Mariano y Alexis, dos hermanos de 24 y 29 años, estaban durmiendo junto a sus pocas pertenencias debajo del puente (correspondiente a un acceso a Circunvalación) en el extremo norte de Rosario cuando uno de ellos se despertó al sentir olor a combustible.

Puede interesarte

Mariano relató que alcanzó a ver a dos hombres vestidos de negro que tenían una botella de la que derramaba líquido y que comenzó a correr apenas despertó. Enseguida el lugar comenzó a arder.

Entonces vio cómo su hermano Alexis corría envuelto en llamas y los agresores intentaban escapar por la traza del Ferrocarril Belgrano. Ambos agresores terminaron detenidos antes de subirse a un Peugeot negro. Ocurre que personal policial que estaba apostado en un patrullero en las inmediaciones fue alertado rápidamente.

Puede interesarte

Una ambulancia arribó al lugar y el médico estimó que las quemaduras afectaron el 80 por ciento del cuerpo de la víctima, identificada como Alexis Gabriel Ardiles. Poco después fue derivado en helicóptero sanitario al Heca.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Zapadores, que apagó el fuego que afectó los pocos bártulos de los hermanos: un colchón, un sofá, una frazada, madera, una mesa y ropa. No estaba claro aún el móvil de la agresión. Esto es, si se trató de un ataque inmotivado o si los autores conocían a las víctimas.